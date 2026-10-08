Литва планує залучити військовослужбовців до охорони кордону з російською Калінінградською областю.

Про це глава МВС Литви Мартинас Кателінас повідомив у Facebook.

Литва залучить армію до охорони кордону з Калінінградською областю РФ

Міністр внутрішніх справ Мартинас Кателінас повідомив, що звернувся до міністра оборони Робертаса Каунаса з проханням направити армійські підрозділи на допомогу прикордонникам.

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За словами очільника МВС, рішення пов’язане зі збройною провокацією, яка сталася 6 жовтня на кордоні Латвії та Білорусі.

Крім того, литовська влада враховує сигнали про те, що Росія може оголосити мобілізацію.

— Після вчорашнього інциденту на латвійському кордоні, оцінивши загальну ситуацію з безпекою в регіоні та сигнали про те, що Росія може оголосити мобілізацію, ми вживаємо додаткових превентивних заходів. Я звернувся до міністра оборони Робертаса Каунаса з проханням залучити сили литовської армії для надання допомоги прикордонникам у захисті кордону з Калінінградською областю, — повідомив Кателінас.

Водночас він наголосив, що ситуація на литовському кордоні наразі спокійна, а залучення військових є превентивним кроком.

Міністр також запевнив, що кордон захищений і Литва готова.

Нагадаємо, що 6 жовтня на кордоні Латвії та Білорусі сталася збройна провокація. Латвійські військові зупинили спробу 20 мігрантів незаконно потрапити до країни.

За словами міністра внутрішніх справ Латвії Яніса Домбрави, мігрантів супроводжували озброєні люди, які перебували на білоруському боці кордону. Вони погрожували латвійським військовослужбовцям зброєю та підштовхували мігрантів у напрямку Латвії.

Через кілька годин невідомі в масках проникли на латвійську територію, пошкодили розподільчу шафу, викрали камери та повернулися до Білорусі до прибуття прикордонників.

Раніше, 22 липня, латвійські військові застосували сльозогінний газ і попереджувальний вогонь проти мігрантів, які намагалися незаконно перетнути кордон. Тоді прем’єр-міністр Андріс Кулбергс заявив про посилення гібридної війни Росії та Білорусі проти країн Балтії. За його словами, за добу зафіксували 111 спроб незаконного перетину кордону.

Крім того, напередодні Кремль пригрозив Литві відповіддю через плани скасувати заборону на розміщення ядерної зброї та іноземних військових баз на території країни.

Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Москва розцінюватиме можливе розміщення ядерної зброї та створення постійної американської військової бази в Литві як крок до ескалації.

Він також пригрозив, що Росія нібито буде змушена вжити необхідних заходів для забезпечення власної безпеки.

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