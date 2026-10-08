Великобритания ввела новый широкомасштабный пакет санкций, направленный против 38 объектов — физических и юридических лиц, а также судов российского “теневого флота”.

Об этом говорится на официальном сайте британского правительства.

Санкции против РФ от Великобритании: что вошло

1. Нефтяные компании.

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Ограничения введены против двух российских нефтяных компаний – Зарубежнефть и INK Capital.

Великобритания стала первой страной G7, которая ранее поддала санкциям четыре ведущих нефтяных компании РФ. С учетом новых ограничений британские санкции теперь охватывают более 90% общих мощностей России по добыче нефти.

Это не только останавливает поток нефтяных доходов в российский бюджет, но и перерезает пути обхода санкционного режима из-за переименования нефти.

2. Нефтяные танкеры “теневого флота” РФ.

Санкции расширены еще на 12 нефтяных танкеров, которые используются как часть российского “теневого флота”. Общее количество танкеров под санкциями Великобритании теперь составляет более 600 судов.

Большинство этих суден имеют возраст более 20 лет, ходят под чужими флагами и прибегают к мошенническим практикам судоходства. Одновременно Лондон преследует и тех, кто обеспечивает цепи поставок для транспортировки этой нефти.

3. Банки, платежные системы и криптофинансирование.

Под санкции попали три криптовалютных биржа, две платежные платформы (три из этих организаций связаны с Кыргызстаном) и одно связанное с ними физическое лицо.

Эти структуры подозреваются в содействии России в обходе финансовых ограничений. В частности, два из них обрабатывали транзакции поддерживаемой Кремлем незаконной финансовой сети A7. В прошлом году сеть A7 заявила о переводе более $90 млрд, что равняется примерно половине годовых военных расходов РФ. Отключение этих платформ существенно усложнит подсанкционным лицам доступ к деньгам и их переводам.

4. Поставщики товаров для российской армии и ВПК.

В список добавлены 17 организаций и лиц, причастных к поставке товаров общего высокого приоритета (СИН), которые важны для ведения войны.

Сюда входят российские импортеры станков, электроники и материалов, используемых для производства баллистических ракет и беспилотников.

Ограничения касаются и глобальных цепей обхода через третьи страны. В частности, под санкциями оказался гражданин Европы за связь с компанией из третьей страны, которая экспортировала в РФ станки для производства военной техники.

В британском правительстве подчеркнули, что главный сигнал такого шага простой — каждый, кто помогает России финансировать или оснащать войну против Украины, обязательно столкнется с последствиями.

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