Велика Британія запровадила новий широкомасштабний пакет санкцій, спрямований проти 38 об’єктів — фізичних та юридичних осіб, а також суден російського “тіньового флоту”.

Про це йдеться на офіційному сайті британського уряду.

Санкції проти РФ від Великої Британії: що увійшло

Нафтові компанії.

Обмеження запроваджено проти двох російських нафтових компаній – Зарубежнефть та INK Capital.

Зараз дивляться

Велика Британія стала першою країною G7, яка раніше піддала санкціям чотири провідні нафтові компанії РФ. З урахуванням нових обмежень, британські санкції тепер охоплюють понад 90% загальних потужностей Росії з видобутку нафти.

Це не лише зупиняє потік нафтових прибутків до російського бюджету, а й перерізає шляхи обходу санкційного режиму через перейменування нафти.

Нафтові танкери “тіньового флоту” РФ.

Санкції розширено ще на 12 нафтових танкерів, які використовуються як частина російського “тіньового флоту”. Загальна кількість танкерів під санкціями Великої Британії тепер становить понад 600 суден.

Більшість із цих суден мають вік понад 20 років, ходять під чужими прапорами та вдаються до шахрайських практик судноплавства. Одночасно Лондон переслідує і тих, хто забезпечує ланцюги постачання для транспортування цієї нафти.

Банки, платіжні системи та криптофінансування.

Під санкції потрапили три криптовалютні біржі, дві платіжні платформи (три з цих організацій пов’язані з Киргизстаном) та одна пов’язана з ними фізична особа.

Ці структури підозрюють у сприянні Росії в обході фінансових обмежень. Зокрема, дві з них обробляли транзакції підтримуваної Кремлем незаконної фінансової мережі A7. Минулого року мережа A7 заявила про переказ понад $90 млрд, що дорівнює приблизно половині річних військових витрат РФ. Відключення цих платформ суттєво ускладнить підсанкційним особам доступ до грошей та їхнім переказам.

Постачальники товарів для російської армії та ВПК.

До списку додано 17 організацій та осіб, причетних до постачання товарів загального високого пріоритету (СВП), які є важливими для ведення війни.

Сюди входять російські імпортери верстатів, електроніки та матеріалів, що використовуються для виробництва балістичних ракет та безпілотників.

Обмеження стосуються і глобальних ланцюгів обходу через треті країни. Зокрема, під санкції потрапив громадянин Європи за зв’язок із компанією з третьої країни, яка експортувала до РФ верстати для виробництва військової техніки.

У британському уряді наголосили, що головний сигнал такого кроку простий — кожен, хто допомагає Росії фінансувати або оснащувати війну проти України, обов’язково зіткнеться з наслідками.

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