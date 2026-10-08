ЕС продлил санкции против РФ за гибридные атаки до октября 2027 года
- Совет ЕС продлил до 9 октября 2027 года действие санкций за гибридную и дестабилизационную деятельность России за границей.
- Санкции, предусматривающие замораживание активов и запрет на въезд, продолжают действовать против 80 физических лиц и 20 организаций.
Совет Европейского Союза принял решение продлить действие индивидуальных ограничительных мер против лиц и организаций, ответственных за дестабилизационную и гибридную деятельность Российской Федерации за границей еще на один год — до 9 октября 2027 года.
Об этом говорится на официальном сайте Европейского совета.
ЕС продлил санкции за дестабилизационные действия РФ за границей
Решение о продлении режима санкций принято с учетом усиленной гибридной деятельности РФ. В частности, речь идет о систематическом манипулировании информацией и иностранном вмешательстве (FIMI), направленном против ЕС, его стран-членов и партнеров.
В настоящее время под действие этих ограничительных мер подпадают 80 физических лиц и 20 организаций.
Против включенных в санкционный список действуют следующие ограничения:
- замораживание всех активов на территории Евросоюза;
- запрет гражданам и компаниям ЕС предоставлять им деньги, финансовые активы или любые экономические ресурсы;
- запрет физическим лицам на въезд на территорию ЕС или транзитный проезд.
Структуру ограничительных мер в ответ на дестабилизирующие действия России создали 8 октября 2024 года. Она направлена против тех, кто участвует в действиях правительства РФ, подрывающих фундаментальные ценности, безопасность, стабильность, независимость и целостность ЕС и его государств-членов, а также против лиц, ответственных за гибридные атаки на третьи страны и международные организации.
В Европейском совете также напомнили о выводах от 18 и 19 июня 2026 года, в которых строго осудили все недавние гибридные операции против ЕС.
Учитывая постоянные гибридные кампании со стороны враждебных субъектов, в частности России и Беларуси, Европейский совет призвал к срочному укреплению устойчивости, повышению готовности, защите критической инфраструктуры, а также активному предотвращению, сдерживанию и реагированию на подобные угрозы.
В ЕС подчеркнули, что будут продолжать использовать весь спектр доступных инструментов для защиты от злонамеренного поведения РФ.