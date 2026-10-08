Совет Европейского Союза принял решение продлить действие индивидуальных ограничительных мер против лиц и организаций, ответственных за дестабилизационную и гибридную деятельность Российской Федерации за границей еще на один год — до 9 октября 2027 года.

Об этом говорится на официальном сайте Европейского совета.

ЕС продлил санкции за дестабилизационные действия РФ за границей

Решение о продлении режима санкций принято с учетом усиленной гибридной деятельности РФ. В частности, речь идет о систематическом манипулировании информацией и иностранном вмешательстве (FIMI), направленном против ЕС, его стран-членов и партнеров.

Сейчас смотрят

В настоящее время под действие этих ограничительных мер подпадают 80 физических лиц и 20 организаций.

Против включенных в санкционный список действуют следующие ограничения:

замораживание всех активов на территории Евросоюза;

запрет гражданам и компаниям ЕС предоставлять им деньги, финансовые активы или любые экономические ресурсы;

запрет физическим лицам на въезд на территорию ЕС или транзитный проезд.

Структуру ограничительных мер в ответ на дестабилизирующие действия России создали 8 октября 2024 года. Она направлена ​​против тех, кто участвует в действиях правительства РФ, подрывающих фундаментальные ценности, безопасность, стабильность, независимость и целостность ЕС и его государств-членов, а также против лиц, ответственных за гибридные атаки на третьи страны и международные организации.

В Европейском совете также напомнили о выводах от 18 и 19 июня 2026 года, в которых строго осудили все недавние гибридные операции против ЕС.

Учитывая постоянные гибридные кампании со стороны враждебных субъектов, в частности России и Беларуси, Европейский совет призвал к срочному укреплению устойчивости, повышению готовности, защите критической инфраструктуры, а также активному предотвращению, сдерживанию и реагированию на подобные угрозы.

В ЕС подчеркнули, что будут продолжать использовать весь спектр доступных инструментов для защиты от злонамеренного поведения РФ.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.