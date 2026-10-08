У ніч проти 8 жовтня на території підприємства Саста у російському Сасово Рязанської області сталася пожежа після атаки безпілотників. На цьому ж майданчику розташований дата-центр Яндекса.

Факти ICTV з’ясували, скільки дата-центрів у Яндекса, де вони розташовані та якими є масштаби інфраструктури компанії.

Атака на дата-центр Яндекса 8 жовтня: що відомо

Після атаки безпілотників у Сасово спалахнула пожежа на території верстатобудівного заводу Саста, який виробляє обладнання для російської промисловості. За даними OSINT-каналу ASTRA, місце займання вдалося визначити за відеозаписами очевидців. На цій території розташований один із великих об’єктів IT-інфраструктури Яндекса.

Зараз дивляться

Згодом російська компанія підтвердила, що дата-центр Яндекса у Сасово атакували українські безпілотники. Внаслідок удару виникла пожежа, яка пошкодила частину інфраструктури. У Яндексі заявили, що інформації про постраждалих немає.

Роботу дата-центру після атаки повністю припинили. Через це частина сервісів, пов’язаних з інфраструктурою компанії, могла працювати з перебоями.

Проблеми зафіксували і в Yandex Cloud. Зокрема, йшлося про порушення електропостачання в зоні доступності. Збій позначився на роботі обчислювальних ресурсів, мереж, сховищ та баз даних, а також Kubernetes, хмарних сервісів, інструментів штучного інтелекту, систем безпеки й моніторингу.

За даними Reuters, у Сасово розміщені десятки тисяч серверів, а також два з трьох суперкомп’ютерів Яндекса на базі Nvidia A100. Їх використовують, зокрема, для навчання моделі YandexGPT.

Чи відомо, скільки дата-центрів у Яндекса

За актуальними даними Reuters, зараз у Яндекса п’ять дата-центрів. Таку ж кількість дата-центрів Яндекса вказано на сторінці Yandex Infrastructure. Там же зазначено близько 150 тис. серверів, три суперкомп’ютери та обсяги даних, які вимірюються ексабайтами.

Географія інфраструктури цих центрів змінювалася протягом різних років.

Де розташовані дата-центри Яндекса

У матеріалах за 2022 рік зазначалося, що Яндекс мав п’ять дата-центрів: чотири в Росії, зокрема у Володимирі, Сасово, Івантєєвці та Митищах та ще один у фінському Мянтсяля.

Фінський об’єкт компанія побудувала у 2014 році. Він використовувався для роботи із закордонними ринками. Але у квітні 2022 року через санкційні обмеження та зміни в домовленостях із місцевим постачальником електроенергії, дата-центр у Фінляндії відключили від основної мережі. На певний час його роботу забезпечували дизель-генератори. Після цього об’єкт перейменували на Global DC.

Що відомо про Яндекс дата-центр у Калузі

У 2023 році Яндекс побудував новий дата-центр в Калузі. Компанія назвала його найбільшим серед своїх російських ЦОДів.

Дата-центр Яндекса в Калузі розрахований на потужність 63 МВт. На його території передбачено розміщення понад 3,8 тис. серверних стійок. Об’єкт забезпечує роботу сервісів компанії, а також ресурсів хмарної платформи Yandex Cloud.

Тож зараз у таких населених пунктах є дата-центри Яндекс:

Володимир

Митищі

Івантєєвка (Московська область)

Сасово

Калуга

Яка інфраструктура є в дата-центрах Яндекса

За актуальною інформацією Yandex Infrastructure, компанія має близько 150 тис. серверів і три власні суперкомп’ютери.

Суперкомп’ютери Яндекса використовують для завдань машинного навчання. Інфраструктура компанії також охоплює системи зберігання та обробки даних, мережеве обладнання, хмарні сервіси й інструменти для роботи з Kubernetes.

Через це вихід із ладу великого дата-центру впливає не лише на обладнання конкретного майданчика, а й на роботу окремих хмарних ресурсів.

За даними Reuters, ситуація із Сасово стала першим великим ударом по російському дата-центру в межах нинішньої війни. Проте основні споживчі сервіси Яндекса після інциденту продовжували працювати, хоча окремі російські онлайн-сервіси повідомляли про технічні проблеми.

8 жовтня 2026 року Яндекс обмежив відображення власних дата-центрів на Yandex Maps. Це сталося після атаки на ЦОД компанії у Сасово.

На супутникових знімках перестали бути доступними чіткі зображення чотирьох об’єктів, а саме у Митищах, Сасово, Калузі та Володимирі. Крім того, за адресами цих майданчиків сервіс більше не ідентифікує їх як дата-центри.

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