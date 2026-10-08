Силы обороны поразили комплекс Газпром нефтехим Салават в Башкортостане
- Силы обороны Украины поразили нефтеперерабатывающий комплекс Газпром нефтехим Салават в Республике Башкортостан, повлекший за собой пожар на объекте.
- Это предприятие мощностью до 10 млн тонн сырья в год задействовано в обеспечении потребностей Вооруженных сил РФ.
Подразделения Сил обороны Украины нанесли успешный удар по нефтеперерабатывающему комплексу Газпром нефтехим Салават, расположенному в Республике Башкортостан на территории Российской Федерации. В результате точного поражения на территории предприятия вспыхнул пожар.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Поражение Газпром нефтехим Салават в РФ
Как отмечается, Газпром нефтехим Салават относится к списку крупнейших нефтеперерабатывающих и нефтехимических комплексов в Российской Федерации.
Производственные мощности предприятия позволяют перерабатывать до 10 млн тонн углеводородного сырья в год. На объекте производится стратегически важные виды продукции нефтепереработки и нефтехимии:
- автомобильные бензины;
- дизельное топливо;
- мазут;
- битум;
- полиэтилен и другие сопутствующие материалы.
В Генштабе ВСУ отметили, что этот комплекс напрямую задействован в обеспечении потребностей Вооруженных сил РФ и финансировании российской агрессии.
В Вооруженных Силах Украины подчеркнули, что систематические поражения подобных стратегических объектов российского агрессора являются реализацией Украиной своего неотъемлемого права на самооборону в соответствии со статьей 51 Устава ООН.
Главная цель таких операций – последовательное снижение военно-экономического потенциала Российской Федерации и лишение ее возможностей продолжать ведение войны.