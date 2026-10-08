Подразделения Сил обороны Украины нанесли успешный удар по нефтеперерабатывающему комплексу Газпром нефтехим Салават, расположенному в Республике Башкортостан на территории Российской Федерации. В результате точного поражения на территории предприятия вспыхнул пожар.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Поражение Газпром нефтехим Салават в РФ

Как отмечается, Газпром нефтехим Салават относится к списку крупнейших нефтеперерабатывающих и нефтехимических комплексов в Российской Федерации.

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Производственные мощности предприятия позволяют перерабатывать до 10 млн тонн углеводородного сырья в год. На объекте производится стратегически важные виды продукции нефтепереработки и нефтехимии:

автомобильные бензины;

дизельное топливо;

мазут;

битум;

полиэтилен и другие сопутствующие материалы.

В Генштабе ВСУ отметили, что этот комплекс напрямую задействован в обеспечении потребностей Вооруженных сил РФ и финансировании российской агрессии.

В Вооруженных Силах Украины подчеркнули, что систематические поражения подобных стратегических объектов российского агрессора являются реализацией Украиной своего неотъемлемого права на самооборону в соответствии со статьей 51 Устава ООН.

Главная цель таких операций – последовательное снижение военно-экономического потенциала Российской Федерации и лишение ее возможностей продолжать ведение войны.

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