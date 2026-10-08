Підрозділи Сил оборони України завдали успішного удару по нафтопереробному комплексу Газпром нефтехим Салават, розташованому в Республіці Башкортостан на території Російської Федерації. Унаслідок влучного ураження на території підприємства спалахнула пожежа.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Ураження Газпром нефтехим Салават у РФ

Як зазначається, Газпром нефтехим Салават належить до переліку найбільших нафтопереробних та нафтохімічних комплексів у Російській Федерації.

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Виробничі потужності підприємства дозволяють переробляти до 10 млн тонн вуглеводневої сировини на рік. На об’єкті виготовляють стратегічно важливі види продукції нафтопереробки та нафтохімії:

автомобільні бензини;

дизельне пальне;

мазут;

бітум;

поліетилен та інші супутні матеріали.

У Генштабі ЗСУ наголосили, що цей комплекс безпосередньо задіяний у забезпеченні потреб Збройних сил РФ та фінансуванні російській агресії.

У Збройних Силах України наголосили, що систематичні ураження подібних стратегічних об’єктів російського агресора є реалізацією Україною свого невід’ємного права на самооборону відповідно до статті 51 Статуту ООН.

Головна мета таких операцій — послідовне зниження військово-економічного потенціалу Російської Федерації та позбавлення її можливостей продовжувати ведення війни.

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