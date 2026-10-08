Сили оборони уразили комплекс Газпром нефтехим Салават у Башкортостані
- Сили оборони України уразили нафтопереробний комплекс Газпром нефтехим Салават у Республіці Башкортостан, спричинивши пожежу на об'єкті.
- Це підприємство потужністю до 10 млн тонн сировини на рік задіяне в забезпеченні потреб Збройних сил РФ.
Підрозділи Сил оборони України завдали успішного удару по нафтопереробному комплексу Газпром нефтехим Салават, розташованому в Республіці Башкортостан на території Російської Федерації. Унаслідок влучного ураження на території підприємства спалахнула пожежа.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Ураження Газпром нефтехим Салават у РФ
Як зазначається, Газпром нефтехим Салават належить до переліку найбільших нафтопереробних та нафтохімічних комплексів у Російській Федерації.
Виробничі потужності підприємства дозволяють переробляти до 10 млн тонн вуглеводневої сировини на рік. На об’єкті виготовляють стратегічно важливі види продукції нафтопереробки та нафтохімії:
- автомобільні бензини;
- дизельне пальне;
- мазут;
- бітум;
- поліетилен та інші супутні матеріали.
У Генштабі ЗСУ наголосили, що цей комплекс безпосередньо задіяний у забезпеченні потреб Збройних сил РФ та фінансуванні російській агресії.
У Збройних Силах України наголосили, що систематичні ураження подібних стратегічних об’єктів російського агресора є реалізацією Україною свого невід’ємного права на самооборону відповідно до статті 51 Статуту ООН.
Головна мета таких операцій — послідовне зниження військово-економічного потенціалу Російської Федерації та позбавлення її можливостей продовжувати ведення війни.