В ночь на 13 октября вблизи территориальных вод Болгарии беспилотники атаковали два торговых судна.

Об этом сообщает BGNES со ссылкой на итоги внеочередного заседания Совета по безопасности Болгарии.

Атака дронов на суда у берегов Болгарии 13 октября: что известно

В Черном море за ночь произошло два отдельных инцидента с торговыми судами.

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Первым под удар попало грузовое судно CHELSEA 3 под флагом Мальты. Примерно в 18 морских милях к востоку от болгарского города Бяла его атаковали три беспилотника.

Сигнал бедствия поступил в 01:30. Дроны попали в палубу и борт корабля.

На судне находились 15 членов экипажа — семь граждан Украины и восемь граждан Азербайджана.

Морской спасательный центр в Варне начал экстренную операцию, а пограничная полиция эвакуировала всех моряков. Их доставили в Варну. По предварительным данным, пятеро членов экипажа получили легкие ранения, им оказали медицинскую помощь.

Судно CHELSEA 3 зарегистрировано в Одессе и, по имеющейся информации, принадлежит Украине.

Другое судно подверглось атаке примерно в 17 морских милях к востоку от населенного пункта Крапец. В результате удара судно затонуло.

По последним данным, удалось спасти одного члена его экипажа. Название судна, общее количество людей на борту и судьба остальных моряков пока неизвестны.

После атак премьер-министр Болгарии Румен Радев заявил, что вызовет российского посла Элеонору Митрофанову для объяснений. Также он планирует обсудить ситуацию с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.

— Совершенно недопустима очередная атака на торговые суда в непосредственной близости от болгарских территориальных вод, — подчеркнул Радев.

В то же время премьер уточнил, что пока нет неопровержимых доказательств происхождения дронов, которые позволили бы официально установить ответственность конкретного государства.

Однако, по его словам, последствия этих атак выгодны России.

Болгария обратится за международной помощью для расследования ударов по трем судам вблизи своих территориальных вод. Власти планируют усилить воздушное и морское наблюдение, а также возможности реагирования на подобные инциденты.

Постоянных представителей Болгарии в НАТО и Европейском Союзе уже проинформировали об инцидентах.

Реакция Украины на удары по судам у берегов Болгарии

Министр иностранных дел Украины Андрей Сыбига отреагировал на атаку торговых судов в Черном море и возложил ответственность за нее на Россию.

По его словам, пострадавшие граждане Украины и Азербайджана стали очередными жертвами действий Москвы, которые угрожают безопасности гражданского судоходства.

— Последний удар России по торговым судам вблизи территориальных вод Болгарии, в результате которого пострадали граждане Украины и Азербайджана, снова показывает, как Москва сознательно пренебрегает жизнью гражданских лиц и безопасностью судоходства в Черном море.

Глава украинского МИД призвал международных партнеров усилить санкционное давление на Россию и принять меры для защиты свободы судоходства.

— Призываем наших партнеров усилить давление на Россию, ужесточить санкции и принять решительные меры, чтобы привлечь ее к ответственности и защитить свободу судоходства.

Сыбига также подчеркнул важность Черного моря для мирового продовольственного рынка.

— Черное море — это жизненно важная артерия глобальной продовольственной безопасности. Россия атакует его, чтобы превратить голод в оружие и держать мир в заложниках. На это нужно ответить решительными действиями.

Предыдущие атаки России на гражданские суда у берегов Болгарии

Напомним, в ночь на 6 октября дроны атаковали два торговых судна в исключительной экономической зоне Болгарии.

Тогда сухогруз ALFA WATAN под флагом Того получил критические повреждения и затонул. Другое судно, ABLE под флагом Палау, загорелось после удара. Всех 18 членов его экипажа эвакуировали, двое моряков получили тяжкие ранения.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что суда атаковала именно Россия. По его словам, украинские военные моряки связались с болгарскими коллегами и уточнили обстоятельства инцидента.

Зеленский также отметил, что накануне российские силы поразили судно в водах Румынии, а российские беспилотники регулярно нарушают воздушное пространство Молдовы.

После этих инцидентов президент поручил ВСУ, Министерству обороны, разведке и другим службам усилить координацию с международными партнерами для защиты судоходства и противодействия российским атакам.

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