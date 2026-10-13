У ніч проти 13 жовтня поблизу територіальних вод Болгарії безпілотники атакували два торговельні судна.

Про це повідомляє BGNES з посиланням на результати позачергового засідання Ради з питань безпеки Болгарії.

Атака дронів на судна біля Болгарії 13 жовтня: що відомо

У Чорному морі протягом ночі сталися два окремі інциденти з торговельними суднами.

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Першим під удар потрапило вантажне судно CHELSEA 3 під прапором Мальти. Приблизно за 18 морських миль на схід від болгарського міста Бяла його атакували три повітряні безпілотники.

Сигнал лиха надійшов о 01:30. Дрони влучили в палубу та борт корабля.

На судні перебували 15 членів екіпажу — семеро громадян України та восьмеро громадян Азербайджану.

Морський рятувальний центр у Варні розпочав екстрену операцію, а прикордонна поліція евакуювала всіх моряків. Їх доставили до Варни. За попередніми даними, п’ятеро членів екіпажу отримали легкі поранення, їм надали медичну допомогу.

Судно CHELSEA 3 зареєстроване в Одесі та, за наявною інформацією, перебуває в українській власності.

Інший корабель зазнав атаки приблизно за 17 морських миль на схід від населеного пункту Крапець. Унаслідок удару судно затонуло.

За останньою інформацією, вдалося врятувати одного члена його екіпажу. Назва судна, загальна кількість людей на борту та доля решти моряків наразі невідомі.

Після атак прем’єр-міністр Болгарії Румен Радев заявив, що викличе російську посолку Елеонору Митрофанову для пояснень. Також він планує обговорити ситуацію з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте.

— Абсолютно неприпустима чергова атака на торгові судна в безпосередній близькості від болгарських територіальних вод, — наголосив Радев.

Водночас прем’єр уточнив, що наразі немає беззаперечних доказів походження безпілотників, які дозволили б офіційно встановити відповідальність конкретної держави.

Однак, за його словами, наслідки цих атак вигідні Росії.

Болгарія звернеться по міжнародну допомогу для розслідування ударів по трьох суднах поблизу своїх територіальних вод. Влада планує посилити повітряне та морське спостереження, а також можливості реагування на подібні інциденти.

Постійних представників Болгарії в НАТО та Європейському Союзі вже поінформували про інциденти.

Реакція України на удари по суднах біля Болгарії

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга відреагував на атаку торговельних суден у Чорному морі та поклав відповідальність за неї на Росію.

За його словами, постраждалі громадяни України та Азербайджану стали черговими жертвами дій Москви, які загрожують безпеці цивільного судноплавства.

— Останній удар Росії на комерційні судна поблизу територіальних вод Болгарії, внаслідок якого постраждали громадяни України та Азербайджану, знову демонструє свідому зневагу Москви до життя цивільних і безпеки судноплавства в Чорному морі.

Глава українського МЗС закликав міжнародних партнерів посилити санкційний тиск на Росію та вжити заходів для захисту свободи судноплавства.

— Закликаємо наших партнерів посилити тиск на Росію, посилити санкції та вжити рішучих заходів, щоб притягнути її до відповідальності та захистити свободу судноплавства.

Сибіга також наголосив на важливості Чорного моря для світового продовольчого ринку.

— Чорне море є життєво важливою артерією глобальної продовольчої безпеки. Росія атакує його, аби перетворити голод на зброю та тримати світ у заручниках. На це необхідно відповісти рішучими діями.

Попередні атаки Росії на цивільні судна біля Болгарії

Нагадаємо, у ніч проти 6 жовтня дрони атакували два торговельні судна у виключній економічній зоні Болгарії.

Тоді суховантаж ALFA WATAN під прапором Того зазнав критичних пошкоджень і затонув. Інше судно, ABLE під прапором Палау, загорілося після удару. Усіх 18 членів його екіпажу евакуювали, двоє моряків отримали тяжкі поранення.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що судна атакувала саме Росія. За його словами, українські військові моряки зв’язалися з болгарськими колегами та уточнили обставини інциденту.

Зеленський також зазначив, що напередодні російські сили уразили судно у водах Румунії, а російські безпілотники регулярно порушують повітряний простір Молдови.

Після цих інцидентів президент доручив ЗСУ, Міністерству оборони, розвідці та іншим службам посилити координацію з міжнародними партнерами для захисту судноплавства та протидії російським атакам.

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