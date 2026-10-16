Російські війська розпочали кампанію масованих ударів по енергетичних об’єктах України. Про це начальник Генерального штабу Збройних сил РФ Валерій Герасимов заявив під час доповіді Володимиру Путіну 16 жовтня.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

Герасимов заявив про удари РФ по енергетиці України

Під час доповіді очільнику Кремля Герасимов заявив про початок атак на українські енергетичні об’єкти.

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– Збройні сили Росії розпочали завдавати масованих ударів по об’єктах енергетики України. Визначено перелік даних об’єктів та необхідні засоби коштів для їх поразки, – сказав генерал.

Російська сторона під час доповіді Путіну приписала своїм військам ураження 76 логістичних об’єктів та 93 суден.

Герасимов стверджував, що “внаслідок масованих ударів сталеливарне виробництво в Україні повністю зупинилося”.

Таким чином, військове командування держави-агресорки відкрито звітує про знищення критичної інфраструктури, від роботи якої залежить життя мільйонів мирних жителів.

Що відомо про енергетичне перемир’я Трампа

11 жовтня президент США Дональд Трамп оголосив про так зване енергетичне перемир’я між Росією та Україною.

Український президент Володимир Зеленський повідомив, що в ніч проти 14 жовтня російські війська цілеспрямовано атакували балістичними ракетами енергетичну та критичну інфраструктуру Києва, Київської області й Харкова.

Після цих ударів Зеленський заявив про скасування обмежень для Сил оборони щодо атак на російські нафтопереробні заводи.

15 жовтня Володимир Путін заявив, що Москва відповідатиме Києву на удари по нафтопереробних заводах, логістичних та енергетичних об’єктах.

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