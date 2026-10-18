Пожары, блекаут и попадание в мост: последствия массированной атаки дронов на Санкт-Петербург
- В Санкт-Петербурге после атаки БПЛА произошли пожары на нефтяном терминале, составе центра Ozon.
- Ударный дрон также попал в вантовый мост через корабельный фарватер.
- В нескольких районах города исчез свет.
В ночь на 18 октября Санкт-Петербург и Ленинградская область подверглись массированной атаке беспилотников. В городе загорелись пожары на территории нефтяного терминала и логистического центра Ozon. Также сообщается о поражении дата-центра компании VK и перебоях с электроснабжением в нескольких районах.
Об этом сообщает украинская компания Fire Point, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и Telegram-канал Astra.
Атака на Санкт-Петербург
По данным Александра Беглова, спасатели ликвидируют возгорание на объектах гражданской инфраструктуры в Невском, Красносельском, Красногвардейском и Московском районах, а также на территории нефтяного терминала. В аэропорту Пулково ограничили работу.
Украинская компания Fare Point сообщила, что Силы обороны Украины с помощью ударных беспилотников FP-1 поразили Петербургский нефтяной терминал.
Это один из крупнейших нефтеналивных комплексов региона, который обеспечивает прием, хранение и отгрузку нефтепродуктов, в частности экспорт. Его общая пропускная способность составляет 12,5 млн тонн в год.
После попадания беспилотника на территории терминала возник пожар.
OSINT-аналитики Astra, проанализировав видео очевидцев, сообщили о возгорании нефтебазы Ручи в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга. Общая емкость нефтебазы составляет 73 900 куб. м. Там хранят и отгружают бензин АИ-92, АИ-95 и дизельное топливо.
Атаки на логистический центр Ozon и VK
Как сообщает Astra со ссылкой на компанию, в Санкт-Петербурге после атаки беспилотников загорелся распределительный центр Ozon на Софийской улице. Это один из самых загруженных центров компании в Северо-Западном регионе России. Его площадь составляет 79 тыс. кв. м.
Также среди подвергшихся атакам объектов — дата-центр компании VK.
В нескольких районах Санкт-Петербурга сообщают о перебоях с электроснабжением.
Удар по мосту
Ударный дрон также попал в вантовый мост через Корабельный фарватер в Санкт-Петербурге. Это автодорожный металлической вантовый мост, соединяющей южную и северную части города.
Его длина 622 метра, ширина — 39 метров (8 полос движения). Мост был открыт 4 декабря 2016 года. Степень повреждений уточняется.
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Фото: Exilenova+