В ночь на 18 октября Санкт-Петербург и Ленинградская область подверглись массированной атаке беспилотников. В городе загорелись пожары на территории нефтяного терминала и логистического центра Ozon. Также сообщается о поражении дата-центра компании VK и перебоях с электроснабжением в нескольких районах.

Об этом сообщает украинская компания Fire Point, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и Telegram-канал Astra.

Атака на Санкт-Петербург

По данным Александра Беглова, спасатели ликвидируют возгорание на объектах гражданской инфраструктуры в Невском, Красносельском, Красногвардейском и Московском районах, а также на территории нефтяного терминала. В аэропорту Пулково ограничили работу.

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Украинская компания Fare Point сообщила, что Силы обороны Украины с помощью ударных беспилотников FP-1 поразили Петербургский нефтяной терминал.

Это один из крупнейших нефтеналивных комплексов региона, который обеспечивает прием, хранение и отгрузку нефтепродуктов, в частности экспорт. Его общая пропускная способность составляет 12,5 млн тонн в год.

После попадания беспилотника на территории терминала возник пожар.

OSINT-аналитики Astra, проанализировав видео очевидцев, сообщили о возгорании нефтебазы Ручи в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга. Общая емкость нефтебазы составляет 73 900 куб. м. Там хранят и отгружают бензин АИ-92, АИ-95 и дизельное топливо.

Атаки на логистический центр Ozon и VK

Как сообщает Astra со ссылкой на компанию, в Санкт-Петербурге после атаки беспилотников загорелся распределительный центр Ozon на Софийской улице. Это один из самых загруженных центров компании в Северо-Западном регионе России. Его площадь составляет 79 тыс. кв. м.

Также среди подвергшихся атакам объектов — дата-центр компании VK.

В нескольких районах Санкт-Петербурга сообщают о перебоях с электроснабжением.

Удар по мосту

Ударный дрон также попал в вантовый мост через Корабельный фарватер в Санкт-Петербурге. Это автодорожный металлической вантовый мост, соединяющей южную и северную части города.

Его длина 622 метра, ширина — 39 метров (8 полос движения). Мост был открыт 4 декабря 2016 года. Степень повреждений уточняется.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 698-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Фото: Exilenova+

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