У ніч проти 18 жовтня Санкт-Петербург і Ленінградська область зазнали масованої атаки безпілотників. У місті спалахнули пожежі на території нафтового термінала та логістичного центру Ozon. Також повідомляється про ураження дата-центру компанії VK та перебої з електропостачанням у кількох районах.

Про це повідомляють українська компанія Fire Point, губернатор Санкт-Петербурга Олександр Беглов та Telegram-канал Astra.

Атака на Санкт-Петербург

За даними Олександра Беглова, рятувальники ліквідовують загоряння на об’єктах цивільної інфраструктури в Невському, Красносільському, Червоногвардійському та Московському районах, а також на території нафтового термінала. В аеропорту Пулково обмежили роботу.

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Українська компанія Fare Point повідомила, що Сили оборони України за допомогою ударних безпілотників FP-1 уразили Петербурзький нафтовий термінал.

Це один із найбільших нафтоналивних комплексів регіону, який забезпечує приймання, зберігання та відвантаження нафтопродуктів, зокрема на експорт. Його загальна пропускна спроможність становить 12,5 млн тонн на рік.

Після влучання безпілотника на території термінала виникла пожежа.

OSINT-аналітики Astra, проаналізувавши відео очевидців, повідомили про загоряння нафтобази Ручьи в Червоногвардійському районі Санкт-Петербурга. Загальна місткість нафтобази становить 73 900 куб. м. Там зберігають і відвантажують бензин АІ-92, АІ-95 та дизельне пальне.

Атаки на логістичний центр Ozon та VK

Як повідомляє Astra з посиланням на компанію, у Санкт-Петербурзі після атаки безпілотників спалахнув розподільчий центр Ozon на Софійській вулиці. Це один із найбільш завантажених центрів компанії в Північно-Західному регіоні Росії. Його площа сягає 79 тис. кв. м.

Також серед об’єктів, які зазнали атаки, — дата-центр компанії VK.

У кількох районах Санкт-Петербурга повідомляють про перебої з електропостачанням.

Удар по мосту

Ударний дрон також потрапив у вантовий міст через корабельний фарватер у Санкт-Петербурзі. Це автодорожній металевий вантовий міст, що сполучає південну та північну частини міста.

Його довжина 622 метри, ширина – 39 метрів (8 смуг руху). Міст було відкрито 4 грудня 2016 року. Ступінь ушкоджень уточнюється.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 698-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото: Exilenova+

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