Спецпредставитель американского президента Стивен Уиткофф во время встречи с российским диктатором Владимиром Путиным сегодня в Санкт-Петербурге назвал последнего гуманистом.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на трансляцию встреч Путина и Виткоффа.

Уиткофф на встрече с Путиным

Переговоры в России начались с освобождения 74-летнего американца Стивена Габбарда, находившегося под стражей более четырех лет. Госдепартамент США признал бывшего учителя из штата Мичиган незаконно задержанным.

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— Вы так много говорите о том, что мой президент, президент Трамп, гуманист; вы тоже гуманист. И я отдаю вам уважение за это, – сказал Уиткофф, обращаясь к Путину.

Путин со своей стороны поблагодарил Трампа за внимание к проблеме урегулирования “кризиса в Украине”. Кремлевский диктатор считает, что Дональд Трамп уделяет этому особое внимание, прежде всего, по гуманитарным соображениям.

Президент Трамп прокомментировал освобождение из российской тюрьмы американца Стивена Габбрата. По его мнению, это было бы невозможно в случае введения Вашингтоном санкций против Москвы.

— В знак уважения к президенту Трампа от Соединенных Штатов не требовали ничего, а для России это беспрецедентный случай. Для этого увольнения не потребовалось никакого обмена, — написал Дональд Трамп в соцсети Truth Social.

Как сообщает российское издание Вести со ссылкой на помощника Путина Юрия Ушакова, новый раунд трехсторонних переговоров между Россией, США и Украиной может пройти в Абу-Даби.

Напомним, что накануне в Осло специальные посланники США Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер встретились с украинской делегацией во главе с президентом Владимиром Зеленским. После Уиткофф уехал в Россию.

Источник : Європейська правда

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