Спецпредставник американського президента Стівен Віткофф під час зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним сьогодні у Санкт-Петербурзі назвав останнього гуманістом.

Про це повідомляє Європейська правда із посиланням на трансляцію зустрічі Путіна та Віткоффа.

Віткофф на зустрічі з Путіним

Переговори в Росії розпочалися зі звільнення 74-річного американця Стівена Габбарда, який перебував під вартою понад чотири роки. Держдепартамент США визнав колишнього вчителя зі штату Мічиган незаконно затриманим.

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— Ви так багато говорите про те, що мій президент, президент Трамп, є гуманістом; ви теж гуманіст. І я віддаю вам шану за це, — сказав Віткофф, звертаючись до Путіна.

Путін зі свого боку подякував Трампу за увагу до проблеми врегулювання “кризи в Україні”. Кремлівський диктатор вважає, що Дональд Трамп приділяє цьому особливу увагу насамперед із гуманітарних міркувань.

Президент Трамп прокоментував звільнення із російської в’язниці американця Стівена Габбрата. На його думку, це було б неможливим у разі запровадження Вашингтоном санкцій проти Москви.

— На знак поваги до президента Трампа від Сполучених Штатів не вимагали нічого, натомість — для Росії це безпрецедентний випадок. Для цього звільнення не знадобилося жодного обміну, — написав Дональд Трамп у соцмережі Truth Social.

Як повідомляє російське видання Вести із посиланням на помічника Путіна Юрія Ушакова, новий раунд тристоронніх переговорів між Росією, США та Україною може пройти в Абу-Дабі.

Нагадаємо, що напередодні в Осло спеціальні посланці США Стівен Віткофф і Джаред Кушнер зустрілися із українською делегацією на чолі із президентом Володимиром Зеленським. Після Віткофф поїхав до Росії.

Джерело : Європейська правда

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