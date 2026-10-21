Президент Украины Владимир Зеленский согласился бы на мирное соглашение, предусматривающее заморозку войны на нынешней линии фронта.

Об этом глава государства заявил в интервью американскому телеканалу Fox News.

Зеленский о заморозке войны

По словам Зеленского, замораживание боевых действий – это реалистичный путь к завершению войны.

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— Сейчас нам нужно заморозить ситуацию. Я считаю, что это реальный способ покончить с этой войной, — сказал Зеленский в интервью и подчеркнул, что прекращение огня должно стать минимальным требованием к России.

Далее Украина будет обращаться к президенту США Дональду Трампу и Европе о предоставлении гарантий безопасности.

— Самое важное — это мир, подкрепленный безопасностью, — заметил Зеленский.

Сегодня, 21 октября, спецпосланник США Стив Уиткофф прибыл в Санкт-Петербург, где запланированы переговоры с кремлевским диктатором Владимиром Путиным по поводу войны в Украине. Уиткофф передаст российскому руководству предложения, подготовленные при участии Украины, США и европейских стран.

Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что украинская, американская и европейская делегации во время встречи в Осло нашли новые предложения по завершению войны, которые планируют передать российской стороне.

Источник : Fox News

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