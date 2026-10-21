Зеленский согласился бы на заморозку войны: какое главное условие
- Президент назвал прекращение огня минимальным требованием к России.
- Украина будет обращаться к мировым партнерам по гарантиям безопасности.
Президент Украины Владимир Зеленский согласился бы на мирное соглашение, предусматривающее заморозку войны на нынешней линии фронта.
Об этом глава государства заявил в интервью американскому телеканалу Fox News.
Зеленский о заморозке войны
По словам Зеленского, замораживание боевых действий – это реалистичный путь к завершению войны.
— Сейчас нам нужно заморозить ситуацию. Я считаю, что это реальный способ покончить с этой войной, — сказал Зеленский в интервью и подчеркнул, что прекращение огня должно стать минимальным требованием к России.
Далее Украина будет обращаться к президенту США Дональду Трампу и Европе о предоставлении гарантий безопасности.
— Самое важное — это мир, подкрепленный безопасностью, — заметил Зеленский.
Сегодня, 21 октября, спецпосланник США Стив Уиткофф прибыл в Санкт-Петербург, где запланированы переговоры с кремлевским диктатором Владимиром Путиным по поводу войны в Украине. Уиткофф передаст российскому руководству предложения, подготовленные при участии Украины, США и европейских стран.
Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что украинская, американская и европейская делегации во время встречи в Осло нашли новые предложения по завершению войны, которые планируют передать российской стороне.