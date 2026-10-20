Сегодня, 20 октября, в норвежской столице Осло специальные посланники США Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер примут участие во встречах с украинской делегацией во главе с президентом Владимиром Зеленским.

Об этом сообщается на сайте правительства Норвегии.

Переговоры Зеленского и посланников Трампа в Осло

К встрече также присоединятся президент Норвегии Александр Стубб и премьер-министр Йонас Гара Стере.

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Глава правительства подчеркнул, что Киев обратился с просьбой, чтобы спецпосланники американского президента присоединились к встречам.

– Я рад, что они смогут принять участие. Ранее дипломатические усилия уже предпринимались в нескольких странах, и Норвегия и Финляндия рады возможности продолжить эту работу. Цель состоит в том, чтобы вывести дипломатические усилия на более конструктивный путь, – заявил Йонас Гар Стере.

По сообщению, Стив Уиткофф лично прибудет в Осло, а Кушнер примет участие во встрече дистанционно.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на источник, в украинскую делегацию вошли:

глава Службы внешней разведки Рустем Умеров;

руководитель Офиса президента Кирилл Буданов;

первый заместитель руководителя ОПУ Сергей Кислица;

заместитель руководителя ОПУ Павел Палиса.

Переговоры со спецпосланником президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом и европейскими представителями запланированы на вторую половину дня.

Сообщалось, что Стив Уиткофф на этой неделе планирует посетить Россию, где намерен встретиться с кремлевским диктатором Владимиром Путиным.

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