Переговоры Зеленского с посланниками Трампа в Осло: кто присоединится
- Переговоры пройдут 20 октября в столице Норвегии.
- Стив Виткофф прибудет лично, а Джаред Кушнер присоединится дистанционно.
- Во встречах также примут участие президент Финляндии Александр Стубб и премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере.
Сегодня, 20 октября, в норвежской столице Осло специальные посланники США Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер примут участие во встречах с украинской делегацией во главе с президентом Владимиром Зеленским.
Об этом сообщается на сайте правительства Норвегии.
Переговоры Зеленского и посланников Трампа в Осло
К встрече также присоединятся президент Норвегии Александр Стубб и премьер-министр Йонас Гара Стере.
Глава правительства подчеркнул, что Киев обратился с просьбой, чтобы спецпосланники американского президента присоединились к встречам.
– Я рад, что они смогут принять участие. Ранее дипломатические усилия уже предпринимались в нескольких странах, и Норвегия и Финляндия рады возможности продолжить эту работу. Цель состоит в том, чтобы вывести дипломатические усилия на более конструктивный путь, – заявил Йонас Гар Стере.
По сообщению, Стив Уиткофф лично прибудет в Осло, а Кушнер примет участие во встрече дистанционно.
Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на источник, в украинскую делегацию вошли:
- глава Службы внешней разведки Рустем Умеров;
- руководитель Офиса президента Кирилл Буданов;
- первый заместитель руководителя ОПУ Сергей Кислица;
- заместитель руководителя ОПУ Павел Палиса.
Переговоры со спецпосланником президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом и европейскими представителями запланированы на вторую половину дня.
Сообщалось, что Стив Уиткофф на этой неделе планирует посетить Россию, где намерен встретиться с кремлевским диктатором Владимиром Путиным.