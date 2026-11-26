Украине стоит готовиться к суровой зиме: Стубб оценил шансы на окончание войныДобавить Факты ICTV в выбранные источники Google
- Александр Стубб не ожидает, что война в Украине закончится до конца 2026 года.
- Президент Финляндии призвал готовиться к суровой зиме в Украине.
Президент Финляндии Александр Стубб выразил сомнение в том, что война в Украине закончится до конца года.
Об этом сообщает онлайн-издание Clash Report.
Стубб о перспективах окончания войны в Украине до конца года
Финский президент заявил, что не разделяет оптимизма по поводу возможности завершения российско-украинской войны до конца 2026 года.
По его мнению, в таких условиях нужно сосредоточить усилия на подготовке Украины к зиме, особенно на вопросах противовоздушной обороны, энергетики и финансирования.
– Являюсь ли я оптимистом в отношении того, что война в Украине закончится до конца года? Не думаю. А это значит, что нам придется готовиться к суровой зиме в Украине, что, по сути, касается противовоздушной обороны, энергетических объектов и финансов, – заявил Стубб.
Напомним, 24 ноября президент Украины Владимир Зеленский в интервью Bloomberg заявил, что американская команда переговорщиков стремится добиться окончания войны в Украине в течение декабря–января.
Глава государства подчеркнул, что Украина тоже заинтересована в как можно более быстром прекращении войны, но это не должно происходить в ущерб украинским интересам.
В то же время 25 ноября президент США Дональд Трамп в интервью New York Post, комментируя слова Зеленского, заявил, что у него нет определенных временных рамок для заключения мирного соглашения.
По словам главы Белого дома, он хотел бы как можно скорее закончить войну, но достижение соглашения зависит от готовности обеих сторон.