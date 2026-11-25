Нет дедлайнов: Трамп ответил на слова Зеленского о мирном соглашении до январяДобавить Факты ICTV в выбранные источники Google
- Президент США Дональд Трамп заявил, что у него нет определенных временных рамок для заключения мирного соглашения.
- Трамп отметил, что хотел бы скорейшее завершение войны, но добавил, что она не затрагивает США, а результат зависит от готовности обеих сторон.
Президент США Дональд Трамп заявил, что не имеет определенных временных рамок для заключения соглашения о завершении войны России против Украины, но хотел бы, чтобы она закончилась как можно быстрее.
Так глава Белого дома в интервью New York Post прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского о стремлении переговорщиков США договориться о прекращении войны в декабре-январе.
Трамп отреагировал на слова Зеленского о сроках мирного соглашения
По информации издания, Трамп рассмеялся, когда журналисты спросили его о заявлении Зеленского о намерениях американской переговорной команды достичь мирного соглашения между Киевом и Москвой до января.
– Кто это сказал? – переспросил Трамп, переглянувшись с одним из своих высокопоставленных помощников.
Президент США подчеркнул, что не ограничен конкретными временными рамками, хотя и хотел бы, чтобы война завершилась как можно быстрее. В то же время он заявил, что война не затрагивает США, а достижение договоренности зависит от готовности обеих сторон.
По словам Трампа, иногда российский диктатор Владимир Путин кажется готовым к заключению соглашения, а Зеленский — нет, однако в другие моменты ситуация, как утверждает американский президент, противоположна.
Напомним, накануне президент Украины Владимир Зеленский в интервью Bloomberg заявил, что, по его мнению, американская переговорная команда стремится добиться договоренности с Россией о завершении войны в Украине в течение декабря-января.
Он подчеркнул, что Украина также заинтересована в скорейшем прекращении войны, однако мирное соглашение не должно быть достигнуто только ценой украинских интересов.
Зеленский отметил, что в случае отсутствия результатов переговоров с РФ Киев продолжит коммуникацию с представителями обеих партий нового Конгресса США по усилению санкционного давления на Россию и поддержке Украины.
Ранее спецпредставитель президента США Джаред Кушнер анонсировал проведение консультаций с представителями Украины, Европы и России по архитектуре европейской безопасности.