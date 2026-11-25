Президент США Дональд Трамп заявил, что не имеет определенных временных рамок для заключения соглашения о завершении войны России против Украины, но хотел бы, чтобы она закончилась как можно быстрее.

Так глава Белого дома в интервью New York Post прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского о стремлении переговорщиков США договориться о прекращении войны в декабре-январе.

Трамп отреагировал на слова Зеленского о сроках мирного соглашения

По информации издания, Трамп рассмеялся, когда журналисты спросили его о заявлении Зеленского о намерениях американской переговорной команды достичь мирного соглашения между Киевом и Москвой до января.

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– Кто это сказал? – переспросил Трамп, переглянувшись с одним из своих высокопоставленных помощников.

Президент США подчеркнул, что не ограничен конкретными временными рамками, хотя и хотел бы, чтобы война завершилась как можно быстрее. В то же время он заявил, что война не затрагивает США, а достижение договоренности зависит от готовности обеих сторон.

По словам Трампа, иногда российский диктатор Владимир Путин кажется готовым к заключению соглашения, а Зеленский — нет, однако в другие моменты ситуация, как утверждает американский президент, противоположна.

Напомним, накануне президент Украины Владимир Зеленский в интервью Bloomberg заявил, что, по его мнению, американская переговорная команда стремится добиться договоренности с Россией о завершении войны в Украине в течение декабря-января.

Он подчеркнул, что Украина также заинтересована в скорейшем прекращении войны, однако мирное соглашение не должно быть достигнуто только ценой украинских интересов.

Зеленский отметил, что в случае отсутствия результатов переговоров с РФ Киев продолжит коммуникацию с представителями обеих партий нового Конгресса США по усилению санкционного давления на Россию и поддержке Украины.

Ранее спецпредставитель президента США Джаред Кушнер анонсировал проведение консультаций с представителями Украины, Европы и России по архитектуре европейской безопасности.

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