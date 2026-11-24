Американская команда переговорщиков стремится добиться завершения войны в Украине в течение декабря-января. Украина также заинтересована в скорейшем прекращении войны, однако это не должно происходить ценой украинских интересов.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью Bloomberg.

США хотят завершить войну до января – Зеленский

По словам главы государства, если Россия продолжит избегать реальных результатов переговоров и вместо этого будет апеллировать к истории, Украине придется действовать с учетом новой политической реальности в США.

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Президент подчеркнул, что Украина продолжит делать все возможное для завершения войны. Киев намерен поддерживать контакты с обеими партиями нового Конгресса США, добиваясь усиления санкций против России и дальнейшей поддержки Украины.

Зеленский подчеркнул, что Россию необходимо заставить завершить войну, если она сама не хочет этого делать.

— Если русские не хотят заканчивать войну, их нужно заставить. Если кто-то не может заставить, значит, другой должен заставить. И, значит, должны появляться другие условия или люди. Или должна быть такая поддержка Украины и такие санкции против России, чтобы это было сигналом для русских, что нужно садиться и заканчивать, – заявил президент.

Он добавил, что Украина заинтересована в скорейшем завершении войны, однако ожидает от переговорного процесса конкретных результатов, а не исторических объяснений со стороны России.

Ранее издание Financial Times со ссылкой на четырех собеседников, знакомых с ходом переговоров, сообщило, что администрация Дональда Трампа стремится достичь мирного соглашения между Украиной и Россией до начала января 2027 года.

В Киеве сомневаются, что уложиться в такой срок реально.

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