Группа международных экспертов пришла к выводу, что причиной Смоленской катастрофы стал ряд ошибок экипажа во время захода на посадку самолета Ту-154М 10 апреля 2010 года. Тогда погибли 96 человек, среди которых был президент Польши Лех Качиньский.

Об этом говорится в заключении международной группы экспертов, обнародованном Национальной прокуратурой Польши, сообщает Polsat News.

Смоленская катастрофа 10 апреля 2010 года: причины

Пресс-секретарь Национальной прокуратуры Пшемыслав Новак сообщил, что, согласно выводам экспертов, конечный заход на посадку Ту-154М начался с опозданием. Из-за этого самолет снижался быстрее, чем требовалось.

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Вместо примерно пяти метров в секунду скорость снижения составляла от семи до девяти метров в секунду.

Кроме того, экипаж получал неверные данные о фактической высоте самолета. Примерно за минуту до катастрофы изменили настройки одного из высотомеров. В результате прибор показывал высоту примерно на 150 метров больше реальной.

Особое значение эксперты придали тому, что самолет продолжал снижаться ниже 120 метров, хотя пилоты не видели взлетно-посадочную полосу. При имевшихся погодных условиях экипаж должен был прекратить заход на посадку и снова набрать высоту.

Бортовая система предупреждала пилотов об опасном приближении к земле. Примерно за 20 секунд до катастрофы сработал сигнал наивысшего уровня, который требовал немедленной реакции. Однако решение прекратить посадку приняли слишком поздно.

Какие факторы могли способствовать Смоленской катастрофе

Помимо непосредственных причин авиакатастрофы, международная группа экспертов определила четыре обстоятельства, которые могли способствовать трагедии. Среди них:

действия российских авиадиспетчеров;

организация работы подразделения, ответственного за рейс;

выбор аэропорта;

ситуация в кабине самолета.

По словам Пшемыслава Новака, российские диспетчеры неоднократно заверяли экипаж, что самолет находится на правильном курсе и высоте. Эксперты считают эту информацию недостоверной. Кроме того, диспетчеры своевременно не приказали прекратить посадку.

Еще одним фактором стало ненадлежащее обеспечение 36-го Специального полка транспортной авиации, который отвечал за организацию полета. Эксперты указали на его недофинансирование, недостаточную подготовку персонала и нехватку кадров.

По мнению специалистов, на ход событий повлиял и выбор аэродрома Смоленск-Северный. В ноябре 2009 года его закрыли как военную базу, но впоследствии временно восстановили для обслуживания рейсов. Аэродром не имел системы точного наведения, поэтому пилоты должны были самостоятельно контролировать высоту во время захода на посадку.

Также эксперты обратили внимание на нарушение правил пребывания в кабине пилотов во время посадки. В последние минуты полета туда заходил посторонний человек, который разговаривал на темы, не связанные с выполнением маневра. Это могло отвлекать экипаж.

Эксперты исключили взрыв и техническую неисправность самолета

Международная группа экспертов не нашла подтверждений того, что Смоленская катастрофа произошла из-за технической неисправности самолета или взрыва.

На записях бортовых самописцев не обнаружили звуков, характерных для взрыва. Характер повреждений Ту-154М свидетельствовал о том, что они возникли в результате столкновения с препятствиями, а затем удара самолета о землю.

Результаты исследований, проведенных с применением различных методов, позволили экспертам исключить взрыв как причину катастрофы.

Международную группу экспертов Национальная прокуратура Польши сформировала в 2019 году. Перед специалистами поставили задачу подготовить комплексное заключение об обстоятельствах, причинах и ходе Смоленской катастрофы.

10 апреля 2010 года самолет Ту-154М разбился возле аэродрома Северный под Смоленском. Погибли 96 человек, среди которых президент Польши Лех Качиньский и его жена Мария, высшее военное руководство страны и последний президент Республики Польша в изгнании Рышард Качоровский.

Польская сторона заявляет, что Россия игнорирует запросы о передаче обломков президентского самолета, разбившегося под Смоленском.

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