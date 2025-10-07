Италия остается одним из самых популярных туристических направлений в мире, привлекая ежегодно миллионы посетителей. Однако такой значительный поток туристов создает дополнительную нагрузку на исторические памятники и природные ландшафты страны.

Итальянские власти ввели новые правила поведения туристов. Нарушения могут караться штрафами до €7 тыс., а в отдельных случаях предусмотрено и тюремное заключение, сообщает Bild.

Какие штрафы предусмотрены для туристов в Италии, читайте в нашем материале.

Могут ли оштрафовать туриста в Италии

Популярные туристические города Италии, такие как Рим, Венеция, Флоренция, а также региональные курорты, как Сардиния или Чинкве-Терре, ввели строгие правила и штрафы для туристов, чтобы защитить историческое наследие и сохранить общественный порядок.

Штрафы могут достигать от нескольких десятков до нескольких тысяч евро.

Штрафы для туристов в Италии в 2025 году

Чтобы защитить итальянскую моду и поддержать местный бизнес, власти ввели строгие правила в отношении приобретения подделок. Туристам, которые покупают поддельные сумки, часы или солнцезащитные очки, грозят штрафы до €7 тыс. или даже шесть месяцев тюремного заключения.

Но это не все, ведь есть ряд довольно странных вещей и действий, за которые могут оштрафовать туриста в Италии:

На Сардинии запрещено копать ямы на пляжах, строить большие песчаные замки или вывозить песок и ракушки. Нарушение наказывается штрафом до €3 тыс. Эти ограничения направлены на сохранение уникальной экосистемы острова, поскольку даже незначительные нарушения могут нанести вред береговой линии.

В Италии запрещено сидеть на Испанской лестнице в Риме или таскать чемоданы по ее исторической поверхности. Нарушителям грозит штраф в размере €400. Местные власти объясняют такие меры необходимостью сохранения структурной целостности памятника, который уже подвергался повреждениям из-за неосторожного поведения туристов.

Италия: штрафы для туристов в разных регионах

Прая-а-Маре, Калабрия. Здесь родителям грозит штраф в размере €250, если дети до 14 лет находятся на улице после 00:30.

В Лигурии и Портофино запрещено носить вьетнамки во время походов по горным тропам. Это правило повышает безопасность туристов и облегчает работу спасателей.

На острове Капри запрещено носить обувь, которая создает громкие звуки на тротуаре, чтобы сохранить покой местных жителей.

Хотя новые правила могут показаться странными, их цель — создать более безопасную и гармоничную среду как для туристов, так и для местного населения.

Источник : Bild

