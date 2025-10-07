Італія залишається одним із найпопулярніших туристичних напрямків у світі, приваблюючи щороку мільйони відвідувачів. Проте такий значний потік туристів створює додаткове навантаження на історичні пам’ятки та природні ландшафти країни.

Італійська влада запровадила нові правила поведінки туристів. Порушення можуть каратися штрафами до €7 тис., а в окремих випадках передбачено й тюремне ув’язнення, повідомляє Bild.

Які штрафи передбачені для туристів в Італії, читайте в нашому матеріалі.

Чи можуть оштрафувати туриста в Італії

Популярні туристичні міста Італії, як-от Рим, Венеція, Флоренція, а також регіональні курорти, як Сардинія чи Чінкве-Терре, впровадили суворі правила та штрафи для туристів, щоб захистити історичну спадщину та зберегти громадський порядок.

Штрафи можуть сягати від кількох десятків до кількох тисяч євро.

Штрафи для туристів в Італії у 2025 році

Щоб захистити італійську моду та підтримати місцевий бізнес, влада запровадила суворі правила щодо придбання підробок. Туристам, які купують підроблені сумки, годинники або сонцезахисні окуляри, загрожують штрафи до €7 тис. або навіть шість місяців ув’язнення.

Але це не все, адже є низка досить дивних речей та дій, за що можуть оштрафувати туриста в Італії:

На Сардинії заборонено копати ями на пляжах, будувати великі піщані замки або вивозити пісок і мушлі. Порушення карається штрафом до €3 тис. Ці обмеження спрямовані на збереження унікальної екосистеми острова, оскільки навіть незначні порушення можуть завдати шкоди береговій лінії.

В Італії заборонено сидіти на Іспанських сходах у Римі або тягати валізи по їхній історичній поверхні. Порушникам загрожує штраф у розмірі €400. Місцева влада пояснює такі заходи необхідністю збереження структурної цілісності пам’ятки, яка вже зазнавала пошкоджень через необережну поведінку туристів.

Італія: штрафи для туристів у різних регіонах

Прая-а-Маре, Калабрія. Тут батькам загрожує штраф €250, якщо діти до 14 років перебувають на вулиці після 00:30.

У Лігурії та Портофіно заборонено носити в’єтнамки під час походів гірськими стежками. Це правило підвищує безпеку туристів та полегшує роботу рятувальників.

На острові Капрі заборонено носити взуття, яке створює гучні звуки на тротуарі, щоб зберегти спокій місцевих жителів.

Хоча нові правила можуть здатися дивними, їхня мета створити більш безпечне та гармонійне середовище як для туристів, так і для місцевого населення.

Джерело : Bild

