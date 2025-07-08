Шпионил в Государственном космическом агентстве Украины: агента ФСБ приговорили к 15 годам

Суд назначил 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества агенту ФСБ, работавшему в Государственном космическом агентстве Украины (ГКАУ) и передававшему врагу секретную информацию.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

Агент ФСБ в Госкосмосе приговорен к 15 годам за государственную измену

Контрразведка СБУ задержала предателя весной 2025 года во время совещания в Министерстве по стратегическим отраслям промышленности.

Сейчас смотрят

По данным следствия, шпионом оказался чиновник ГКАУ, которого ФСБ дистанционно завербовала в 2024 году через его жену, проживающую в Ростове-на-Дону и сотрудничающую с оккупантами.

У агента был доступ к секретной информации в сфере спутниковых снимков и расположению стратегических предприятий. В частности, врага интересовали данные о заводах, производящих системы навигации и высокоточное оружие для ВСУ, а также локации военных складов.

По материалам СБУ, мужчина согласился на сотрудничество с ФСБ за денежное вознаграждение и планировал уехать в РФ после выхода на пенсию летом 2025 года.

В ходе обысков у него изъяли телефон с доказательствами шпионской деятельности.

Суд признал его виновным по ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 УК Украины — государственная измена, совершенная по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения.

Расследование проводили следователи СБУ при процессуальном руководстве Офиса генерального прокурора.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.