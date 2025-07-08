Использование РФ химикатов: Украина обратилась в Организацию по запрещению химического оружия

Украина официально обратилась в Организацию по запрету химического оружия (ОЗХО) с просьбой начать расследование возможного применения Россией токсичных химикатов в зоне боевых действий.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на запрос Киева, поданный в исполнительный совет организации в Гааге.

Украина призвала ОЗХЗ расследовать использование химического оружия Россией

Инициатива возникла после заявлений разведок Нидерландов и Германии, указывающих на наличие доказательств системного использования РФ запрещенных веществ против украинских военных.

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Глава ОЗХЗ Фернандо Ариас заявил, что организация усилит мониторинг ситуации вдоль линии фронта и призвал страны-члены обсудить украинское предложение. Для начала официального расследования необходима поддержка большинства государств-участников.

Украина предлагает создать независимый и беспристрастный механизм, способный не только фиксировать использование химического оружия, но и устанавливать ответственных.

Ранее нидерландская разведка сообщала, что в результате действия химикатов по меньшей мере три украинских военных погибли, а еще более 2 500 получили симптомы поражения токсинами. США еще в 2023 году обвиняли Россию в использовании хлоропикрина — токсичного вещества, запрещенного международными соглашениями.

По данным сил поддержки ВСУ, только в марте 2025 года было зафиксировано 767 случаев применения российской армией боеприпасов с ядовитыми веществами. В апреле ГУР сообщало о частых случаях использования химического оружия в районе села Щербаки в Запорожье.

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