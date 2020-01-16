Премьер РФ Мишустин писал музыку для Лепса – певец отрицает

Премьер-министр России и глава ФНС Михаил Мишустин писал музыку для известного российского певца Григория Лепса.

В реестре Российского авторского общества именно Михаил Мишустин указан, как автор музыки нескольких песен Лепса, а именно – Настоящей женщины (2011) и Золы (2016).

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Отмечается, что указанные в реестре данные автора совпадают с данными политика. Кроме того, появилась информация, что российский государтсвенный деятель Герман Греф в 2012 году поздравил Мишустина с днем рождения и назвал его композитором, который пишет отличную музыку.

Однако, по словам представителей Лепса, это только совпадение и автор музыки – совершенно другой человек.

Автор текстов для песен Зола и Настоящая женщина Влександр Вулих подтвердил, что музыку к песням писал Михаил Мишустин, но для него это хобби , которое он не афишурует.

Ранее Факты ICTV писали, что Единая Россия поддержала Мишустина на пост премьера.

Фото: Григорий Лепс