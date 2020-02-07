Азаров получил от Кремля 50 соток и особняк на Рублевке – СМИ

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров получил в аренду участок с особняком на элитной Рублевке под Москвой в 2015 году.

Участком в селе Петрово-Дальнее распоряжался до конца 2014 года Оздоровительный комплекс Рублево-Успенский Управления делами президента РФ, узнали журналисты.

Почти 50 соток земли, находящиеся в собственности Российской Федерации, выделили Азарову согласно какому-то анонимному официальному “письму” от 16.01.2015 №РС-6с.

Сколько Азаров платит за участок, если платит вообще, неизвестно.

Ранее Николай Азаров говорил, что по указанию Владимира Путина ему предоставили в России статус “политического беженца”.

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В 2014 году жена Азарова стала владелицей небольшого участка на Рублевке по соседству.

В том же году владелицей 99 соток и домом в поселке Жуковка стала Лилия Азарова – невестка экс-премьера, жена сына Николая Азарова Алексея.

Как сообщалось, в Италии открыли уголовное дело против сына Азарова. Его обвиняют в “продаже” должности Андрею Клюеву.

Источник: proekt.media