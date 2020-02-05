Дело против Азарова рассмотрит Высший антикоррупционный суд

5 февраля состоялось очередное заседание Апелляционной палаты ВАКС.
Была рассмотрена жалоба адвоката Николая Азарова на постановление Печерского районного суда от 5 декабря 2019 года.
– По результатам судебного рассмотрения коллегия судей постановила передать материалы по жалобе адвоката подозреваемого в Высший антикоррупционного суд для рассмотрения в установленном порядке судьями этого суда, – говорится в сообщении ВАКС.
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Постановление вступило в силу и не подлежит повторному пересмотру или обжалованию.
Николай Азаров с 2018 года находится в розыске ГПУ.
Как сообщали Факты ICTV, в Италии в Италии открыли такое же уголовное дело против сына Азарова. Его обвиняют в “продаже” должности Андрею Клюеву.
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