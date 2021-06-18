Заместитель госсекретаря Виктория Нуланд заявила, что США не будут ослаблять и отменять санкции против России, введенные ранее из-за вооруженной агрессии против Украины.

Также Нуланд отметила, что Соединенные Штаты выразили это во время встречи Байдена и Путина в Женеве и дали России это четко понять.

— Мы дали четко понять и президент Байден еще раз повторил, что санкции, которые были введены против России из-за Украины, будут оставаться в силе и не будут ослабляться пока Россия не изменит своей позиции в отношении Украины, — рассказала Нуланд в интервью.

По словам Нуланд, Байден назвал Украину тем государством, в отношении которого у США есть большие разногласия с Россией и еще раз подтвердила приверженность суверенитету и территориальной целостности Украины.

Также заместитель госсекретаря рассказала об озабоченности США тем, что Россия активно стягивает войска к украинской границе.

Нуланд еще раз подчеркнула, что политика Байдена в этом вопросе осталась четкой в ​​разговоре с Путиным.

Встреча Байдена и Путина

16 июня в Женеве состоялась встреча президентов России и США, во время которой Байден и Путин обсудили политику относительно Украины, нарушения прав человека в РФ и внутриполитические отношения государств.

О том, как прошли переговоры и что они будут означать для Украины, читайте в материале Фактов ICTV.