Россия открыла огонь по британскому эсминцу Defender в Черном море, заявив о якобы нарушении российской границы возле мыса Фиолент (Крым).

В Минобороны РФ заявили, что эсминец предварительно предупреждали о применении оружия в случае нарушения государственной границы, но он на это не отреагировал.

— В 12.06 и 12.08 пограничный сторожевой корабль выполнил предупредительный выстрел. В 12.19 самолет Су-24М выполнил предупредительное бомбометание (сбросив четыре осколочно-фугасных авиационных бомбы ОФАБ-250) по курсу движения эсминца с управляемым ракетным оружием Defender, — заявили в ведомстве.

Около 12.30 британский эсминец покинул пределы территориального моря.

Мыс Фиолент, возле которого Россия открыла огонь, находится на Гераклейском полуострове в юго-западной части оккупированного Россией Крыма, в Балаклавском районе Севастополя.