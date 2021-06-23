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Факты / Мир / Росія
Вікторія Гірко |

РФ открыла огонь по британскому эсминцу Defender в Черном море

РФ открыла огонь по британскому эсминцу Defender в Черном море

Россия открыла огонь по британскому эсминцу Defender в Черном море, заявив о якобы нарушении российской границы возле мыса Фиолент (Крым).

В Минобороны РФ заявили, что эсминец предварительно предупреждали о применении оружия в случае нарушения государственной границы, но он на это не отреагировал.

— В 12.06 и 12.08 пограничный сторожевой корабль выполнил предупредительный выстрел. В 12.19 самолет Су-24М выполнил предупредительное бомбометание (сбросив четыре осколочно-фугасных авиационных бомбы ОФАБ-250) по курсу движения эсминца с управляемым ракетным оружием Defender, — заявили в ведомстве.

Около 12.30 британский эсминец покинул пределы территориального моря.

Мыс Фиолент, возле которого Россия открыла огонь, находится на Гераклейском полуострове в юго-западной части оккупированного Россией Крыма, в Балаклавском районе Севастополя.

Источник: Интерфакс

Фото: Depositphotos

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