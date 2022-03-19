В Украине свою смерть нашел командир авиационного звена военно-воздушных сил РФ Сергей Волынец.

Военного преступника похоронили в России 17 марта: когда и где Вооруженные силы Украины ликвидировали Сергея Волынца, не сообщается.

На родине погибшего военного наградили орденом мужества (конечно, что посмертно). Тем самым враг в очередной раз подтвердил лживость пропаганды Минобороны РФ о том, что в Украине “потерь нет”.

Бомбил Грузию и Сирию, убил десятки украинцев: ВСУ ликвидировали майора РФ Сергея Волынца / 3 фотографии

— Оккупанты под руководством Волынца бомбили всю Украину, и убили десятки украинцев, — пишут украинские Telegram-каналы.

Кроме этих “заслуг” погибший Сергей Волынец принимал непосредственное участие в бомбардировках Грузии в 2008 году.

Также подтвердилась информация о его участии в войне в Сирии, где Кремль активно поддерживает диктаторский режим Башара Асада.