В ближайшие месяцы Россия может усилить атаки на Украину, а также наносить гибридные удары по странам, которые ее поддерживают.

Об этом премьер-министр Польши Дональд Туск заявил 17 сентября во время выступления в Сейме Польши.

Туск о возможных ударах России по странам НАТО

По словам Туска, польские службы анализируют развитие ситуации на ближайшие несколько месяцев — до начала весны. Премьер заявил, что этот период может привести к серьезному обострению войны.

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— Поздняя осень и зима станут самым критическим моментом в нынешней войне, — заявил Туск.

Он отметил, что Россия уже массово применяет против Украины новые реактивные беспилотники. Они летают намного быстрее и могут действовать на большой высоте, что затрудняет противодействие таким целям.

По оценкам разведывательных служб, на которые сослался Туск, российские планы могут предусматривать гибридные удары дронами и ракетами по странам, поддерживающим Украину. Среди них премьер отдельно назвал Польшу.

Туск подчеркнул, что такие атаки Россия может выдать за якобы случайные.

— Существует реальный риск, что на территорию одной или нескольких стран НАТО на восточном фланге могут залететь дроны или другие ракеты, даже привести к разрушениям. А официальная версия будет такой, что это “случайность” и что нет причин, чтобы кто-то думал об ответе со стороны НАТО, — сказал Туск.

По его словам, целью таких действий может быть ослабление единства Североатлантического альянса и попытка убедить его членов в том, что статья 5 договора НАТО — скорее теоретический, чем практический механизм.

Туск о российских атаках на Украину

Польский премьер также предполагает, что интенсивные российские удары по Украине продолжатся. По его словам, атаки все чаще происходят вблизи пунктов пропуска на границе с Польшей.

Туск заявил, что Россия пытается нанести максимальный ущерб украинской экономике и логистике. Он, в частности, говорил об угрозе дальнейших ударов по крупным городам, складам и железнодорожной инфраструктуре Украины.

В то же время Туск заявил, что, по информации польской стороны, Москва пока не готова к серьезным переговорам о прекращении огня или мире без фактической капитуляции Украины. Премьер сослался на данные, которые польское правительство получает о позиции России во время контактов с США.

Польша усиливает защиту границы с Украиной

На фоне этих угроз Польша укрепляет инфраструктуру на границе с Украиной. Туск сообщил, что на шести пунктах пропуска уже установили 23 из 28 запланированных защитных постов Hesco-Bastion. Речь идет о Дорогуске, Зосине, Будомеже, Корчовой, Медике и Кростценко.

На этих направлениях также усиливают противовоздушную оборону. Военные и инженерные подразделения готовятся к быстрому восстановлению дорожной, железнодорожной и, при необходимости, энергетической инфраструктуры в случае ее повреждения.

Российские удары возле границы с Польшей: что известно

Заявления Туска прозвучали на фоне российских атак на западные регионы Украины возле польской границы.

Еще 13 сентября польское правительство сообщало об ударе примерно в 2 км от границы — по автозаправочной станции или территории рядом с ней, а также по грузовому поезду. Тогда Туск заявил, что ближайшие недели и месяцы могут стать периодом усиления российских действий.

17 сентября Туск сообщил еще об одной атаке недалеко от Ягодина, напротив польского Дорогуска. По его словам, там произошел мощный взрыв, а Польша из-за угрозы подняла в воздух истребители.

В то же время пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко сообщил, что попаданий в пограничную инфраструктуру, в частности в пункт пропуска, не зафиксировали.