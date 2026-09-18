Формула-1 определилась с календарем на сезон-2027. В следующем году количество спринтов увеличится с шести до десяти.

Об этом сообщила пресс-служба Формулы-1.

В календаре Формулы-1 на сезон-2027 запланировано проведение 24 этапов. Открытие сезона ожидается в Бахрейне в марте, после чего команды переедут в Саудовскую Аравию, где запланирован второй Гран-при сезона.

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Финальная гонка сезона запланирована на декабрь в Абу-Даби.

Как сообщила пресс-служба Формулы-1, в связи с популярностью спринтов было принято решение об увеличении их количества с шести до десяти в течение сезона.

В календарь вернутся этапы в португальском Портимане и турецком Стамбуле. Зато не будет Гран-при в Нидерландах. Также гонка в Барселоне попала под ротацию с Бельгией — в 2027 году состоится Гран-при в Спа-Франкоршам.

Календарь Формулы-1 на 2027 год

12–14 марта: Гран-при Бахрейна (Сахир);

19–21 марта: Гран-при Саудовской Аравии (Джидда);

2–4 апреля: Гран-при Австралии (Мельбурн);

9–11 апреля: Гран-при Японии (Сузука);

16–18 апреля: Гран-при Китая (Шанхай);

30 апреля – 2 мая: Гран-при Майами (США);

21–23 мая: Гран-при Канады (Монреаль);

4–6 июня: Гран-при Монако (Монте-Карло);

18–20 июня: Гран-при Португалии (Портимао);

2–4 июля: Гран-при Великобритании (Сильверстоун);

9–11 июля: Гран-при Австрии (Шпильберг);

23–25 июля: Гран-при Бельгии (Спа-Франкоршам);

30 июля – 1 августа: Гран-при Венгрии (Будапешт);

3–5 сентября: Гран-при Италии (Монца);

10–12 сентября: Гран-при Испании (Мадрид);

24–26 сентября: Гран-при Азербайджана (Баку);

1–3 октября: Гран-при Турции (Стамбул);

8–10 октября: Гран-при Сингапура (Марина-Бэй);

22–24 октября: Гран-при США (Остин);

29–31 октября: Гран-при Мексики (Мехико);

5–7 ноября: Гран-при Сан-Паулу (Бразилия);

18–20 ноября: Гран-при Лас-Вегаса (США);

3–5 декабря: Гран-при Катара (Лусаил);

10–12 декабря: Гран-при Абу-Даби (Яс-Марина).

Спринты пройдут на следующих этапах: в Бахрейне, Австралии, Японии, Канаде, Монако, Великобритании, в Монце (Италия), Сан-Паулу (Бразилия), Катаре и Абу-Даби.

Напомним, победителем Кубка конструкторов в сезоне-2025 стала команда McLaren, которой это удалось второй год подряд. Чемпионом Формулы-1 стал Ландо Норрис. Для британского гонщика это первый титул в карьере.

В сезоне-2026 Норрис пока занимает лишь четвертое место, уступая лидеру Кими Антонелли из команды Mercedes 106 очков после 14 этапов.