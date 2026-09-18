Формула-1 представила календарь на сезон-2027: будет больше спринтов
Формула-1 определилась с календарем на сезон-2027. В следующем году количество спринтов увеличится с шести до десяти.
Об этом сообщила пресс-служба Формулы-1.
В календаре Формулы-1 на сезон-2027 запланировано проведение 24 этапов. Открытие сезона ожидается в Бахрейне в марте, после чего команды переедут в Саудовскую Аравию, где запланирован второй Гран-при сезона.
Финальная гонка сезона запланирована на декабрь в Абу-Даби.
Как сообщила пресс-служба Формулы-1, в связи с популярностью спринтов было принято решение об увеличении их количества с шести до десяти в течение сезона.
Introducing the 2027 F1 calendar! #F1 pic.twitter.com/3xNXUA16IE
— Formula 1 (@F1) September 16, 2026
В календарь вернутся этапы в португальском Портимане и турецком Стамбуле. Зато не будет Гран-при в Нидерландах. Также гонка в Барселоне попала под ротацию с Бельгией — в 2027 году состоится Гран-при в Спа-Франкоршам.
Календарь Формулы-1 на 2027 год
- 12–14 марта: Гран-при Бахрейна (Сахир);
- 19–21 марта: Гран-при Саудовской Аравии (Джидда);
- 2–4 апреля: Гран-при Австралии (Мельбурн);
- 9–11 апреля: Гран-при Японии (Сузука);
- 16–18 апреля: Гран-при Китая (Шанхай);
- 30 апреля – 2 мая: Гран-при Майами (США);
- 21–23 мая: Гран-при Канады (Монреаль);
- 4–6 июня: Гран-при Монако (Монте-Карло);
- 18–20 июня: Гран-при Португалии (Портимао);
- 2–4 июля: Гран-при Великобритании (Сильверстоун);
- 9–11 июля: Гран-при Австрии (Шпильберг);
- 23–25 июля: Гран-при Бельгии (Спа-Франкоршам);
- 30 июля – 1 августа: Гран-при Венгрии (Будапешт);
- 3–5 сентября: Гран-при Италии (Монца);
- 10–12 сентября: Гран-при Испании (Мадрид);
- 24–26 сентября: Гран-при Азербайджана (Баку);
- 1–3 октября: Гран-при Турции (Стамбул);
- 8–10 октября: Гран-при Сингапура (Марина-Бэй);
- 22–24 октября: Гран-при США (Остин);
- 29–31 октября: Гран-при Мексики (Мехико);
- 5–7 ноября: Гран-при Сан-Паулу (Бразилия);
- 18–20 ноября: Гран-при Лас-Вегаса (США);
- 3–5 декабря: Гран-при Катара (Лусаил);
- 10–12 декабря: Гран-при Абу-Даби (Яс-Марина).
Спринты пройдут на следующих этапах: в Бахрейне, Австралии, Японии, Канаде, Монако, Великобритании, в Монце (Италия), Сан-Паулу (Бразилия), Катаре и Абу-Даби.
Напомним, победителем Кубка конструкторов в сезоне-2025 стала команда McLaren, которой это удалось второй год подряд. Чемпионом Формулы-1 стал Ландо Норрис. Для британского гонщика это первый титул в карьере.
В сезоне-2026 Норрис пока занимает лишь четвертое место, уступая лидеру Кими Антонелли из команды Mercedes 106 очков после 14 этапов.