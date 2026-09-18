Вы говорили то же год назад: Кушнер ответил Путину на заявление о захвате Донбасса
- Во время встречи в Кремле Путин демонстрировал американским переговорщикам уверенность в способности российской армии достичь одной из ключевых целей в войне.
- Кушнер в ответ напомнил российскому диктатору о подобных заявлениях, которые тот делал значительно раньше, и задал ему прямой вопрос.
- Путин также говорил о планах РФ в отношении украинской энергосистемы, связывая их с предстоящей зимой.
Российский диктатор Владимир Путин во время встречи с американскими переговорщиками в Москве заявил, что войска РФ якобы смогут захватить весь Донбасс в течение нескольких месяцев, однако спецпредставитель США Джаред Кушнер обратил внимание на то, что подобные заявления уже звучали.
О деталях переговоров сообщает The New York Times.
Что Кушнер ответил Путину по поводу Донбасса
Посланцы президента США Дональда Трампа встретились с Путиным в Кремле в начале сентября.
По данным NYT, в ходе переговоров глава Кремля демонстрировал уверенность в возможностях российской армии и утверждал, что в течение нескольких месяцев она захватит весь украинский Донбасс.
Путин также заявил, что Россия готова нанести мощные удары по энергосистеме Украины, создав предпосылки для суровой зимы.
Кушнер возразил российскому диктатору, напомнив о его предыдущих прогнозах относительно хода войны.
– При всем уважении, вы говорили нам то же самое год назад. Каковы шансы, что мы вернемся сюда через год и вы снова скажете то же самое? Может, мы не будем терять год? – ответил он Путину.
The New York Times отмечает, что этот обмен репликами демонстрирует сложность ситуации после более чем полутора лет попыток Трампа добиться прекращения войны России против Украины.
Напомним, 6 сентября спецпредставители президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер находились с визитом в Киеве. В столице американская делегация встретилась с президентом Владимиром Зеленским.
За день до этого, 5 сентября, посланцы провели переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным в Кремле.