Российский диктатор Владимир Путин во время встречи с американскими переговорщиками в Москве заявил, что войска РФ якобы смогут захватить весь Донбасс в течение нескольких месяцев, однако спецпредставитель США Джаред Кушнер обратил внимание на то, что подобные заявления уже звучали.

О деталях переговоров сообщает The New York Times.

Что Кушнер ответил Путину по поводу Донбасса

Посланцы президента США Дональда Трампа встретились с Путиным в Кремле в начале сентября.

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По данным NYT, в ходе переговоров глава Кремля демонстрировал уверенность в возможностях российской армии и утверждал, что в течение нескольких месяцев она захватит весь украинский Донбасс.

Путин также заявил, что Россия готова нанести мощные удары по энергосистеме Украины, создав предпосылки для суровой зимы.

Кушнер возразил российскому диктатору, напомнив о его предыдущих прогнозах относительно хода войны.

– При всем уважении, вы говорили нам то же самое год назад. Каковы шансы, что мы вернемся сюда через год и вы снова скажете то же самое? Может, мы не будем терять год? – ответил он Путину.

The New York Times отмечает, что этот обмен репликами демонстрирует сложность ситуации после более чем полутора лет попыток Трампа добиться прекращения войны России против Украины.

Напомним, 6 сентября спецпредставители президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер находились с визитом в Киеве. В столице американская делегация встретилась с президентом Владимиром Зеленским.

За день до этого, 5 сентября, посланцы провели переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным в Кремле.

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