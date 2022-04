Британская разведка предупредила об усилении военной активности России на юге и востоке Украины.

Об этом говорится в сводке от 9 апреля 2022 года.

По данным разведки, российские военные по-прежнему сосредотачивают свои основные силы на Донбассе, Мариуполе и Николаеве. Боевые действия оккупанты ведут при поддержке российских военно-морских сил, которые продолжают пуски крылатых ракет по территории Украины.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine — 9 April 2022

