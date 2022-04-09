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Факты / Мир / Россия

Разведка Британии прогнозирует усиление активности авиации врага на юге и востоке

Марта Бондаренко редактор ленты
Разведка Британии прогнозирует усиление активности авиации врага на юге и востоке

Британская разведка предупредила об усилении военной активности России на юге и востоке Украины.

Об этом говорится в сводке от 9 апреля 2022 года.

По данным разведки, российские военные по-прежнему сосредотачивают свои основные силы на Донбассе, Мариуполе и Николаеве. Боевые действия оккупанты ведут при поддержке российских военно-морских сил, которые продолжают пуски крылатых ракет по территории Украины.

– Ожидается усиление российской военной активности на юге и востоке Украины. Однако российские амбиции по созданию сухопутного коридора между оккупированным Крымом и Донбассом по-прежнему сталкиваются с сильным сопротивлением Украины, — отмечают в британской разведке.

Ранее сообщалось, что оккупационные войска продолжают обстреливать украинские города в восточных и южных областях Украины. Враг продвинулся дальше к югу от стратегически важного города Изюм, остающегося под их контролем.

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Фото: Depositphotos

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