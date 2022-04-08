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Российские войска продвинулись от юга до Изюма — разведка Британии

Юля Захарченко редактор ленты
Україна та Велика Британія

Российские войска продолжают обстреливать города в восточных и южных областях Украины. Захватчики продвинулись дальше к югу от стратегически важного города Изюм, остающегося под их контролем.

По данным разведки Великобритании, на севере российские захватчики теперь полностью выведены из Украины в Беларусь и Российскую Федерацию.

— Многие из этих сил требуют значительного пополнения, прежде чем они будут готовы к развертыванию дальше на восток, при этом любая массовая передислокация с севера, вероятно, займет минимум неделю, — говорится в сообщении разведки.

Часть этих сил враги могут перебросить на восточную Украину для упорных боев на Донбассе – в Донецкой и Луганской областях.

В британской разведке предположили, что любая массовая передислокация с севера продлится по меньшей мере неделю, потому что войскам РФ требуется значительное пополнение перед дальнейшими агрессивными действиями.

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Фото: Depositphotos

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