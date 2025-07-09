Дипломатические ресурсы исчерпаны в войне РФ против Украины – Мерц

Германия в дальнейшем будет помогать Украине, поскольку дипломатические средства в войне исчерпаны.

Об этом заявил канцлер Германии Фридрих Мерц во время дебатов по бюджету в Бундестаге 9 июля.

Мерц о продолжении поддержки Украины

— Дипломатические ресурсы исчерпаны. Когда преступный режим открыто ставит под сомнение право на существование целой страны, применяя военную силу, … федеральное правительство, которое я возглавляю, сделает все от него зависящее, чтобы этого не произошло, — сказал он.

По его словам, Германия продолжит помогать Украине, “даже несмотря на сопротивление левых и пророссийских правых здесь, в этом парламенте”.

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Ранее министр обороны Германии Борис Писториус объявил об увеличении объемов военной помощи Украине — с изначально запланированных €4 млрд до потенциальных €9 млрд в этом году.

По его словам, часть средств будет направлена на финансирование проекта производства дальнобойного вооружения непосредственно в Украине.

Источник: n-tv

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