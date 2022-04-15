Соединенные Штаты не относятся легкомысленно к тому, что Россия может попытаться применить тактическое ядерное оружие в Украине, поскольку Москва продолжает сталкиваться с трудностями на поле боя.

Об этом заявил Директор ЦРУ Билл Бернс во время выступления в Технологическом институте Джорджии 18 апреля.

— Учитывая потенциальное отчаяние президента Путина и российского руководства, учитывая неудачи, с которыми они столкнулись в военном отношении, никто из нас не может легкомысленно относиться к угрозе, связанной с возможным применением тактического ядерного оружия или ядерного оружия с низкой мощностью, — сказал он.

Он добавил, что ЦРУ очень внимательно следит за этим, отметив, что США пока не видят никаких признаков того, что Россия готовится предпринять такой шаг.

— Хотя мы видели некоторые риторические заявления Кремля о переходе на более высокие уровни ядерной боеготовности, до сих пор мы не видели практических доказательств развертывания или дислокации вооруженных сил, которые могли бы усилить эту обеспокоенность, но мы очень внимательно следим за этим, — сказал Билл Бернс.

Тем не менее, в том же выступлении директор ЦРУ предупредил, что президент России Владимир Путин становится все более изолированным и его “склонность к риску растет по мере того, как его хватка в России становится все крепче”.

— Круг его советников сузился, и в этом узком кругу никогда не способствовали карьерному росту сомнения в его суждениях или его упрямая, почти мистическая вера в то, что его судьба — восстановить сферу влияния России, — сказал Билл Бернс.

Ранее сообщалось, что в условиях невозможности обеспечения военной победы в Украине конвенционными методами ведения войны руководство РФ, вероятно, приняло решение о проведении российскими спецслужбами провокации под видом украинских военных на объекте “С” Стратегических ядерных сил РФ в военном городке Белгород-22 для обоснования применения ядерного оружия на Донбассе.