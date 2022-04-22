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Факты / Мир / Россия

Полная оккупация Донбасса и выход к Приднестровью: в РФ назвали цель “второго этапа” войны

Виктория Гирко редактор ленты, корреспондент
Полная оккупация Донбасса и выход к Приднестровью: в РФ назвали цель “второго этапа” войны

Россия в ходе так называемой второй фазы войны против Украины планирует полностью оккупировать Донбасс и Юг Украины, а также обеспечить сухопутный коридор в Крым.

Об этом сообщил исполняющий обязанности командующего войсками Центрального военного округа РФ Рустам Миннекаев.

По его словам, после установления контроля над Югом Украины у России появится еще один выход в непризнанное Приднестровье, где якобы “отмечаются факты притеснений русскоговорящего населения”.

С начала полномасштабной войны России против Украины российские власти уже несколько раз меняли цели и причины своего вторжения.

Так, 12 апреля президент РФ Владимир Путин заявил, что развязать полномасштабную войну в Украине Россия решила для того, чтобы “помочь жителям Донецкой и Луганской областей”. По его словам, это и является главной целью.

Хотя сначала вторжения целями войны РФ против Украины Путин называл “демилитаризацию” и “денацификацию” Украины.

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Источник: Интерфакс

Фото: Минобороны

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