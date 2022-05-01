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Факты / Мир / Росія

Недалеко от границы с Сумщиной: в России неожиданно обрушился железнодорожный мост

Наташа Тарчевська редактор ленты
Недалеко от границы с Сумщиной: в России неожиданно обрушился железнодорожный мост

В России на участке железной дороги Суджа-Сосновый Бор в Курской области 1 мая неожиданно обрушился железнодорожный мост. Это примерно 160 км от границы с Украиной.

“Печальным известием” в своем Telegram-канале поделился губернатор региона Роман Старовойт.

Он подтвердил, что разрушенная железнодорожная ветвь использовалась для передвижения товарных складов.

В результате чего произошел обвал железнодорожного моста в Курской области, “неизвестно”. В то же время об обстрелах якобы со стороны украинских позиций россияне не заявляли.

На месте сейчас работают специальные службы, которые должны выяснить, что же произошло с постройкой.

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Суджанский район, где произошло ЧП, находится на юго-западе Курской области и граничит на юге с Сумской областью Украины.

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Фото: Depositphotos

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