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Факты / Мир / Росія

Взрывы в Белгородской области: повреждены семь домов, пострадавших ищут

Наташа Тарчевська редактор ленты
Взрывы в Белгородской области: повреждены семь домов, пострадавших ищут

Мощные взрывы в Белгородской области затронули не только объект Минобороны РФ, но и, по меньшей мере, семь (вероятно, жилых) домов.

По данным губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, один мужчина (житель хутора) получил “легкие ранения”, однако количество пострадавших может возрасти.

Известно, что он находился на территории военного объекта (по предварительной информации взрыв произошел на военных складах).

В соцсетях также распространяется информация о том, что взрывы 1 мая в Белгородской области были слышны в разных населенных пунктах.

На расстоянии хорошо слышны звуки взрывов, а местные жители снимают на видео поднимающиеся кверху клубы дыма.

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