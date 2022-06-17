Июнь, 17 в 11:53

Среди российской бизнес-элиты и олигархов усиливается скептицизм по поводу полномасштабной войны в Украине. В настоящее время 15 тыс. долларовых миллионеров пытаются уехать из РФ.

Такие данные обнародовало Министерство обороны Великобритании со ссылкой на британскую разведку.

– Скептицизм по поводу войны, вероятно, особенно силен среди российской бизнес-элиты и олигархов. Заявки на миграцию свидетельствуют о том, что 15 тыс. миллионеров (в долларах США), вероятно, уже пытаются покинуть страну, — подчеркивается в сообщении.

По данным разведки, мотивы российских миллионеров разные: как личное неприятие вторжения войск РФ в Украину, так и желание избежать финансовых последствий санкций, наложенных странами Запада на Россию. По оценкам Лондона, если такие тенденции продолжатся, это усугубит долгосрочные убытки, причиненные российской экономике войной против Украины.

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Британская разведка также обращает внимание на то, что война ускорила движение России к авторитаризму. Так, в последние недели Госдума РФ начала процесс введения 20-летнего заключения для россиян, воюющих против РФ. Выступления против вторжения в Украину тоже хотят криминализировать.

В сводке разведки отмечается, что хотя большинство россиян заявляют социологам, что поддерживают войну, часть населения РФ как активно, так и пассивно демонстрирует несогласие.

– Легион Свобода России, набранный из россиян, почти наверняка участвовал в боевых действиях вместе с украинскими военными. Некоторые высокопоставленные российские чиновники, скорее всего, остались в стороне после критики войны, — говорится в сообщении.

Комментируя ситуацию на фронте в Украине, в разведке проинформировали, что за последние 24 часа войска РФ, вероятно, продолжали попытки набрать обороты на Попаснянском направлении на Донбассе, откуда они с юга пытаются окружить украинские силы возле Северодонецка.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine — 17 June 2022 Find out more about the UK government’s response: https://t.co/pljjAjMaRI ???????? #StandWithUkraine ???????? pic.twitter.com/b1WU2PBxHY — Ministry of Defence ???????? (@DefenceHQ) June 17, 2022

По информации Генерального штаба ВСУ, на Северодонецком направлении продолжаются тяжелые бои. Российские оккупанты продолжают обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии по подразделениям украинских войск.

По оценкам аналитиков американского Института изучения войны, российские захватчики продолжают штурмовать Северодонецк и одновременно пытаются отрезать наземные пути снабжения, которые обеспечивают соседний город Лисичанск. В то же время украинские войска возобновили контрнаступательную операцию на запад и северо-запад от Изюма.

Источник: Минобороны Великобритании