Среди российской бизнес-элиты и олигархов усиливается скептицизм по поводу полномасштабной войны в Украине. В настоящее время 15 тыс. долларовых миллионеров пытаются уехать из РФ.

Такие данные обнародовало Министерство обороны Великобритании со ссылкой на британскую разведку.

По данным разведки, мотивы российских миллионеров разные: как личное неприятие вторжения войск РФ в Украину, так и желание избежать финансовых последствий санкций, наложенных странами Запада на Россию. По оценкам Лондона, если такие тенденции продолжатся, это усугубит долгосрочные убытки, причиненные российской экономике войной против Украины.

Британская разведка также обращает внимание на то, что война ускорила движение России к авторитаризму. Так, в последние недели Госдума РФ начала процесс введения 20-летнего заключения для россиян, воюющих против РФ. Выступления против вторжения в Украину тоже хотят криминализировать.

В сводке разведки отмечается, что хотя большинство россиян заявляют социологам, что поддерживают войну, часть населения РФ как активно, так и пассивно демонстрирует несогласие.

Комментируя ситуацию на фронте в Украине, в разведке проинформировали, что за последние 24 часа войска РФ, вероятно, продолжали попытки набрать обороты на Попаснянском направлении на Донбассе, откуда они с юга пытаются окружить украинские силы возле Северодонецка.

