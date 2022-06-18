Июнь, 18 в 11:20

Командующего Воздушно-десантными войсками РФ Андрея Сердюкова уволили с должности. Так он поплатился за массовые потери в рядах российских десантников.

Об этом сообщает Институт исследования войны (ISW), ссылаясь на собственные источники.

– На Сердюкова возложили ответственность за низкую эффективность и большие потери среди российских подразделений Воздушно-десантных войск, особенно во время операций в первые недели после широкомасштабного вторжения под Киевом, – объясняют в ISW.

Андрей Сердюков, который, возможно, руководил операцией по захвату Крыма в 2014 году, впоследствии возглавлял российскую военную группировку в Сирии. В январе этого года руководил контингентом ОДКБ, который был введен в Казахстан для подавления протестов.

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Вместо Сердюкова якобы назначили нынешнего начальника штаба Центрального военного округа генерала-полковника Михаила Теплинского — уроженца Донецкой области.

В то же время в Институте исследования войны считают, что дальнейшие увольнения и возможные внутренние чистки высших российских офицеров могут еще больше ухудшить плохие возможности российского командования, а также управление и доверие к российским офицерам.

Фото: Минобороны РФ