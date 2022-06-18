Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Мир / Росія

Поплатился за потери: в РФ уволили командующего десантными войсками Сердюкова

Виктория Гирко, редактор ленты, корреспондент
Требует проверки
Поплатился за потери: в РФ уволили командующего десантными войсками Сердюкова

Командующего Воздушно-десантными войсками РФ Андрея Сердюкова уволили с должности. Так он поплатился за массовые потери в рядах российских десантников.

Об этом сообщает Институт исследования войны (ISW), ссылаясь на собственные источники.

– На Сердюкова возложили ответственность за низкую эффективность и большие потери среди российских подразделений Воздушно-десантных войск, особенно во время операций в первые недели после широкомасштабного вторжения под Киевом, – объясняют в ISW.

Андрей Сердюков, который, возможно, руководил операцией по захвату Крыма в 2014 году, впоследствии возглавлял российскую военную группировку в Сирии. В январе этого года руководил контингентом ОДКБ, который был введен в Казахстан для подавления протестов.

Сейчас смотрят

Вместо Сердюкова якобы назначили нынешнего начальника штаба Центрального военного округа генерала-полковника Михаила Теплинского — уроженца Донецкой области.

В то же время в Институте исследования войны считают, что дальнейшие увольнения и возможные внутренние чистки высших российских офицеров могут еще больше ухудшить плохие возможности российского командования, а также управление и доверие к российским офицерам.

Читайте
В ФСБ провели "чистку" среди офицеров, занимавшихся разведкой по Украине — Bellingcat

Фото: Минобороны РФ

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Вверх Вверх
Поддержать Факты ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка