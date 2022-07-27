В британской разведке объяснили, зачем РФ визиты в страны Африки
Россия будет пытаться использовать визиты в страны Африки, чтобы обвинить Запад в международном продовольственном кризисе.
Кроме того, РФ попытается заручиться поддержкой африканских государств, которые оставались нейтральными относительно российского вторжения в Украину.
Об этом в разведке Минобороны Великобритании отметили 27 июля.
– Россия с 2014 года прилагает значительные усилия для обеспечения влияния на всю Африку, часто используя ПВК Вагнера как один из своих любимых инструментов влияния в регионе.
Очевидно, РФ верит, что взаимодействие с Африкой усилит идентичность “большого государства”, к которому она стремится, – отмечают в британской разведке.
Второстепенной целью России, считают в оборонном ведомстве, является получение товарных концессий, а также убеждение африканских государств голосовать в соответствии с интересами России на международных форумах.
Напомним, ныне министр иностранных дел РФ Сергей Лавров находится с визитом в Египте, Эфиопии, Уганде и Республике Конго.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 154-е сутки.
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Источник: Ministry of Defence