Июль, 27 в 12:32

Россия будет пытаться использовать визиты в страны Африки, чтобы обвинить Запад в международном продовольственном кризисе.

Кроме того, РФ попытается заручиться поддержкой африканских государств, которые оставались нейтральными относительно российского вторжения в Украину.

Об этом в разведке Минобороны Великобритании отметили 27 июля.

Сейчас смотрят

– Россия с 2014 года прилагает значительные усилия для обеспечения влияния на всю Африку, часто используя ПВК Вагнера как один из своих любимых инструментов влияния в регионе. Очевидно, РФ верит, что взаимодействие с Африкой усилит идентичность “большого государства”, к которому она стремится, – отмечают в британской разведке.

Второстепенной целью России, считают в оборонном ведомстве, является получение товарных концессий, а также убеждение африканских государств голосовать в соответствии с интересами России на международных форумах.

Напомним, ныне министр иностранных дел РФ Сергей Лавров находится с визитом в Египте, Эфиопии, Уганде и Республике Конго.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 154-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Ministry of Defence