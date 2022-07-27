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Факты / Украина
Илья Нежигай |
Новые удары по Антоновскому мосту и вражеские обстрелы Сумщины: что происходит на 154-й день войны (онлайн)

Новые удары по Антоновскому мосту и вражеские обстрелы Сумщины: что происходит на 154-й день войны (онлайн)

Под вечер оккупанты обстреляли из минометов и Градов три общины на Сумщине.

Россия нанесла массированный ракетный удар по портовой инфраструктуре в Николаевской и прибрежных селах Одесщины.

Россияне ударили ракетами по Донбасу — за сутки в области погибли 3 человека, 8 раненых, а также обстреляли из минометов и Градов Сумщину, там ранена 65-летняя женщина.

Украине вернули 25 тел погибших военных.

На Херсонщине раздалось несколько мощных взрывов вблизи Антоновского моста, который уже ранее получил серьезные повреждения.

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01:05 - 27 июля

Президент Владимир Зеленский прокомментировал вражеские ракетные удары по Одесской области, а именно по жилому сектору.

Об этом он сказал в своем вечернем обращении.

Глава государства подчеркнул, что россияне ударили в частный сектор тяжелым оружием, предназначенным для уничтожения военных кораблей.

По словам Зеленского это очередное военное преступление не останется без ответного удара.

— Мы за это обязательно будем бить в ответ… Постоянный российский террор Харькова и области, Николаева, городов и сел Запорожской области, Днепропетровской, Донецкой области, приграничных районов Сумской и Черниговской областей – все это оккупантам просто так не сойдет с рук, — отметил Зеленский.

Источник: Офис президента

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01:04 - 27 июля

Два лучших летчика президента РФ Владимира Путина погибли от ракет РСЗВ HIMARS в Украине.

Об этом пишет британское издание Daily Mail.

Издание пишет, что речь идет о 41-летнем Максиме Потемине, летчике истребителя в звании подполковника, который погиб 8 июля, когда его кортеж был обстрелян высокоточной реактивной артиллерией в Донецке.

Считается, что в результате той же атаки погиб 54-летний полковник Анатолий Стасюкевич, также летчик истребителя.

О гибели офицеров было известно ранее, но о том, что они были убиты из HIMARS, стало известно только в выходные от отца Потемина Алексея.

Предполагается, что удар ВСУ был совершено при содействии западной разведки, пишет DM.

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