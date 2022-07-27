Новые удары по Антоновскому мосту и вражеские обстрелы Сумщины: что происходит на 154-й день войны (онлайн)

Под вечер оккупанты обстреляли из минометов и Градов три общины на Сумщине.

Россия нанесла массированный ракетный удар по портовой инфраструктуре в Николаевской и прибрежных селах Одесщины.

Россияне ударили ракетами по Донбасу — за сутки в области погибли 3 человека, 8 раненых, а также обстреляли из минометов и Градов Сумщину, там ранена 65-летняя женщина.

Украине вернули 25 тел погибших военных.

На Херсонщине раздалось несколько мощных взрывов вблизи Антоновского моста, который уже ранее получил серьезные повреждения.