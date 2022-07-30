Июль, 30 в 9:48

За последние сутки Вооруженные силы Украины ликвидировали еще 170 российских оккупантов. Всего ВСУ обезвредили 40 670 военных РФ, принимавших участие в полномасштабной войне против Украины.

Потери России в войне

личного состава – около 40 670 (+170) человек ликвидировано;

танков ‒ 1 759 (+10) единиц;

боевых бронированных машин – 3 995 (+8) единиц;

артиллерийских систем – 906 (+6) единиц;

РСЗО – 258 единиц;

средств ПВО – 117 единиц;

самолетов – 222 единиц;

вертолетов – 190 единиц;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 733 (+2) единицы;

крылатых ракет – 174 единицы;

кораблей/катеров – 15 единиц;

автомобильной техники и автоцистерн – 2 889 (+19) единиц;

специальной техники – 78 (+1) единиц.

В Генеральном штабе ВСУ отметили, что наибольшие потери российская армия понесла на Донецком направлении, где продолжаются самые ожесточенные боевые действия.