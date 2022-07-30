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Факты / Мир / Росія

За сутки ликвидированы еще 170 оккупантов: потери России в войне против Украины

Юля Захарченко, редактор ленты
За сутки ликвидированы еще 170 оккупантов: потери России в войне против Украины
Фото: Минобороны

За последние сутки Вооруженные силы Украины ликвидировали еще 170 российских оккупантов. Всего ВСУ обезвредили 40 670 военных РФ, принимавших участие в полномасштабной войне против Украины.

Потери России в войне

  • личного состава – около 40 670 (+170) человек ликвидировано;
  • танков ‒ 1 759 (+10) единиц;
  • боевых бронированных машин – 3 995 (+8) единиц;
  • артиллерийских систем – 906 (+6) единиц;
  • РСЗО – 258 единиц;
  • средств ПВО – 117 единиц;
  • самолетов – 222 единиц;
  • вертолетов – 190 единиц;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 733 (+2) единицы;
  • крылатых ракет – 174 единицы;
  • кораблей/катеров – 15 единиц;
  • автомобильной техники и автоцистерн – 2 889 (+19) единиц;
  • специальной техники – 78 (+1) единиц.

В Генеральном штабе ВСУ отметили, что наибольшие потери российская армия понесла на Донецком направлении, где продолжаются самые ожесточенные боевые действия.

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Источник: Генштаб ВСУ
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