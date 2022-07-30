За сутки ликвидированы еще 170 оккупантов: потери России в войне против Украины
Фото: Минобороны
За последние сутки Вооруженные силы Украины ликвидировали еще 170 российских оккупантов. Всего ВСУ обезвредили 40 670 военных РФ, принимавших участие в полномасштабной войне против Украины.
Потери России в войне
- личного состава – около 40 670 (+170) человек ликвидировано;
- танков ‒ 1 759 (+10) единиц;
- боевых бронированных машин – 3 995 (+8) единиц;
- артиллерийских систем – 906 (+6) единиц;
- РСЗО – 258 единиц;
- средств ПВО – 117 единиц;
- самолетов – 222 единиц;
- вертолетов – 190 единиц;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 733 (+2) единицы;
- крылатых ракет – 174 единицы;
- кораблей/катеров – 15 единиц;
- автомобильной техники и автоцистерн – 2 889 (+19) единиц;
- специальной техники – 78 (+1) единиц.
В Генеральном штабе ВСУ отметили, что наибольшие потери российская армия понесла на Донецком направлении, где продолжаются самые ожесточенные боевые действия.
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