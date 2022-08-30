Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Мир / Росія

Вероятно снова “хлопок”: в Белгородской области прогремели взрывы

Юля Захарченко, редактор ленты
Требует проверки
вибух

В Российской Федерации прогремели взрывы в Белгородской области. По данным Telegram-каналов, было слышно по меньшей мере два мощных взрыва.

— В Белгородской области было слышно два взрыва. Поскольку запусков оттуда не зафиксировали, вполне вероятно, что может быть хлопок. Информация уточняется, — говорится в сообщении Telegram-канала Вооруженные силы Украины. Война с оккупантами.

По неподтвержденной информации, на железнодорожном вокзале в Белгороде собралась толпа. Местные жители сообщают о “громких хлопках” в районе аэропорта.

Сейчас смотрят
Читайте
РФ пришлось забрать ресурсы из Донбасса из-за контрнаступления ВСУ на Юге - Кирби

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка