Август, 29 в 23:57

В Российской Федерации прогремели взрывы в Белгородской области. По данным Telegram-каналов, было слышно по меньшей мере два мощных взрыва.

— В Белгородской области было слышно два взрыва. Поскольку запусков оттуда не зафиксировали, вполне вероятно, что может быть хлопок. Информация уточняется, — говорится в сообщении Telegram-канала Вооруженные силы Украины. Война с оккупантами.

По неподтвержденной информации, на железнодорожном вокзале в Белгороде собралась толпа. Местные жители сообщают о “громких хлопках” в районе аэропорта.