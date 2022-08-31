5 стран ЕС требуют принять “национальные меры” для уменьшения числа россиян в их странах
Граничащие с РФ восточные страны ЕС просят принять “национальные меры”, чтобы уменьшить число российских граждан, въезжающих в их страны и Шенгенскую зону, если Евросоюз не договорится о коллективном подходе.
Об этом говорится в совместном заявлении стран.
Польша, Финляндия, Эстония, Латвия и Литва требуют от Еврокомиссии ввести “соответствующие меры по визам”, которые “решительно уменьшат поток российских граждан в Европейский Союз и Шенгенскую зону”.
– Пока такие меры не будут введены на уровне ЕС, мы рассмотрим возможность установления временных мер на национальном уровне для решения неизбежных проблем общественной безопасности, связанных с увеличением потока российских граждан через наши границы, – говорится в заявлении.
Около 700 тыс. россиян въехали в пять стран с начала полномасштабной войны РФ в Украине. Большинство из них – туристы, которые используют пограничные страны в качестве ворот для поездки на отдых в западные страны ЕС.
В заявлении подчеркивается необходимость сохранения “исключений для диссидентов, а также других гуманитарных случаев”.
– Нам нужно продолжать поддерживать оппонентов путинского режима и предоставлять им возможность покинуть Россию, – отмечают страны.
В отсутствие консенсуса относительно запрета министры иностранных дел будут пытаться на встрече в Праге договориться о приостановлении действия соглашения об упрощении визового режима с Москвой в 2007 году. Также страны будут добиваться удорожания российских виз, увеличения количества подтверждающих документов. Это, по мнению стран, приведет к более длительному времени ожидания.
Пять стран заявили, что эта приостановка является “необходимым первым шагом”, но это не помешает им искать более строгие меры для уменьшения количества въезжающих в их страны россиян.
Источник: Financial Times