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Факты / Мир / Росія

5 стран ЕС требуют принять “национальные меры” для уменьшения числа россиян в их странах

Малиновская Ангелина, редактор ленты
5 стран ЕС требуют принять “национальные меры” для уменьшения числа россиян в их странах
Фото: Depositphotos

Граничащие с РФ восточные страны ЕС просят принять “национальные меры”, чтобы уменьшить число российских граждан, въезжающих в их страны и Шенгенскую зону, если Евросоюз не договорится о коллективном подходе.

Об этом говорится в совместном заявлении стран.

Польша, Финляндия, Эстония, Латвия и Литва требуют от Еврокомиссии ввести “соответствующие меры по визам”, которые “решительно уменьшат поток российских граждан в Европейский Союз и Шенгенскую зону”.

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– Пока такие меры не будут введены на уровне ЕС, мы рассмотрим возможность установления временных мер на национальном уровне для решения неизбежных проблем общественной безопасности, связанных с увеличением потока российских граждан через наши границы, – говорится в заявлении.

Около 700 тыс. россиян въехали в пять стран с начала полномасштабной войны РФ в Украине. Большинство из них – туристы, которые используют пограничные страны в качестве ворот для поездки на отдых в западные страны ЕС.

В заявлении подчеркивается необходимость сохранения “исключений для диссидентов, а также других гуманитарных случаев”.

– Нам нужно продолжать поддерживать оппонентов путинского режима и предоставлять им возможность покинуть Россию, – отмечают страны.

В отсутствие консенсуса относительно запрета министры иностранных дел будут пытаться на встрече в Праге договориться о приостановлении действия соглашения об упрощении визового режима с Москвой в 2007 году. Также страны будут добиваться удорожания российских виз, увеличения количества подтверждающих документов. Это, по мнению стран, приведет к более длительному времени ожидания.

Пять стран заявили, что эта приостановка является “необходимым первым шагом”, но это не помешает им искать более строгие меры для уменьшения количества въезжающих в их страны россиян.

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Источник: Financial Times

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