Ни одна европейская страна не застрахована от визитов военных преступников РФ — Зеленский
Ни одна европейская страна не застрахована от визитов российских военных преступников.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на 17-м Стратегическом форуме в Словении.
– Когда мы говорим об этом, мы имеем в виду не только тех, кто занимает высокие должности в российской иерархии. Речь идет о тысячах разных людей с паспортом гражданина России, — сказал Зеленский, перечислив всех причастных к обеспечению российской армии: инженеры, представители спецслужб, пропагандисты и т.д.
Президент также упомянул граждан РФ, которые молчат о преступлениях в Украине, не протестуют и не борются, даже когда находятся в полной безопасности в Европе.
Зеленский отметил, что европейским странам необходимо ввести полное эмбарго на все отношения со страной-агрессором, поскольку однажды российские туристы “получат приказ и станут вовсе не туристами”.
– Так не должно быть. Все в Европе должны от этого защищаться. Российский террор – это одинаковая угроза для всех нас. Кто не борется против террора, тот поддерживает его и разделяет ответственность за его последствия, — добавил он.
Кроме этого, президент заявил, что усталость от войны в Украине является большим риском для всего мира, поскольку Россия — это стратегическая проблема, и ее нужно решать.
— Мы все боимся усталости от войны, и у России есть определенные успехи в этом направлении. Мы говорим о ценах на газ, ценах на энергоносители. Это то, чего Россия добивалась: вот вам из-за войны цены на газ, из-за войны – вот вам цены на нефть, из-за войны – вот вам голод, — перечислил он.
В то же время, говоря о борьбе украинцев, Зеленский добавил: нельзя устать от борьбы за свою жизнь.