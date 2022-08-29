Ни одна европейская страна не застрахована от визитов военных преступников РФ — Зеленский

Август, 29 в 20:41

Ни одна европейская страна не застрахована от визитов российских военных преступников.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на 17-м Стратегическом форуме в Словении.

– Когда мы говорим об этом, мы имеем в виду не только тех, кто занимает высокие должности в российской иерархии. Речь идет о тысячах разных людей с паспортом гражданина России, — сказал Зеленский, перечислив всех причастных к обеспечению российской армии: инженеры, представители спецслужб, пропагандисты и т.д.

Президент также упомянул граждан РФ, которые молчат о преступлениях в Украине, не протестуют и не борются, даже когда находятся в полной безопасности в Европе.

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Зеленский отметил, что европейским странам необходимо ввести полное эмбарго на все отношения со страной-агрессором, поскольку однажды российские туристы “получат приказ и станут вовсе не туристами”.

– Так не должно быть. Все в Европе должны от этого защищаться. Российский террор – это одинаковая угроза для всех нас. Кто не борется против террора, тот поддерживает его и разделяет ответственность за его последствия, — добавил он.

Кроме этого, президент заявил, что усталость от войны в Украине является большим риском для всего мира, поскольку Россия — это стратегическая проблема, и ее нужно решать.

— Мы все боимся усталости от войны, и у России есть определенные успехи в этом направлении. Мы говорим о ценах на газ, ценах на энергоносители. Это то, чего Россия добивалась: вот вам из-за войны цены на газ, из-за войны – вот вам цены на нефть, из-за войны – вот вам голод, — перечислил он.

В то же время, говоря о борьбе украинцев, Зеленский добавил: нельзя устать от борьбы за свою жизнь.