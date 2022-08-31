Август, 31 в 1:07

Во вторник, 30 августа, стало известно о смерти бывшего президента СССР Михаила Горбачева.

По данным росСМИ, Горбачев умер “после тяжелой и продолжительной болезни”, поскольку страдал от проблем с почками.

Последний руководитель СССР родился 2 марта 1931 года в семье крестьян в Ставропольском крае. Работать он начал с 13 лет, еще во время учебы в школе. В 1948 году пошел служить в армию начальником склада.

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Высшее образование Горбачев получил в МГУ имени Ломоносова, где учился на юридическом отделении.

Окончив МГУ, стал работать в прокуратуре Ставрополя. В 1952 году вступил в КПСС. До 1955 года он дослужился до должности первого секретаря Ставропольского крайкома, а в 1966 году стал первым секретарем горкома партии.

Пост секретаря ЦК КПСС Горбачев занял в 1978 году. А уже с 1980 года стал членом Политбюро.

Спустя пять лет он стал Генеральным секретарем ЦК КПСС. В 1990 году Горбачева выбрали президентом СССР, таким образом, он одновременно занимал две высокие должности: президента и Генерального секретаря. Деятельность Горбачева на должности президента сопровождалась многочисленными экономическими, политическими реформами.

Когда же в 1991 году произошел переворот, Горбачева отстранили от власти, однако позже он вернулся и снова занимал свой пост до распада Союза в декабре.

С 2000 года Горбачев возглавил РОСДП, а со следующего года – СДПР (был лидером партии до 2004). В 1990 году получил Нобелевскую премию за проведение мирного процесса в международном сообществе.

Позиция Горбачева по поводу войны в Украине

В 2014 году Горбачев оправдал незаконную оккупацию Крыма армией РФ и поддержал президента Путина.

Он говорил, что нынешний глава Кремля “заслуженно пользуется поддержкой народа” и “лучше всех сейчас защищает интересы России”.

В 2016 году Горбачеву запретили въезд в Украину на пять лет. В том же году он заявил, что считает возможным “добровольное” создание нового Союзного государства на месте СССР в тех же пределах и в том же составе.

Горбачев отреагировал и на полномасштабное вторжение армии РФ в Украину. По словам его близкого друга Алексея Венедиктова, Горбачев был разочарован действиями российского президента.