СССР исказил представление о Второй мировой войне: самые громкие мифы русской пропаганды

Тысячи украинцев уже высказались в приложении Дия, что делать с гербом на щите Батькивщины-матери.

Глава Украинского института национальной памяти Антон Дробович рассказал о важности изменения монумента Батькивщина-мать, а также объяснил, как СССР исказил представление о Второй мировой войне.

— Институт национальной памяти много раз инициировал, чтобы снять герб СССР со щита, но город не очень хотел ставить эти вопросы. Потому что тема памяти о Второй мировой войне – очень щепетильная.

Когда герб снимут, его следует сохранить в качестве примера того, насколько масштабной была пропаганда в СССР.

– Советский союз очень сильно контролировал содержание того, что люди говорят, читают. И очевидно, что не было честных мемуаров, не было никаких проблесков информации. Первое что нужно делать – это снимать ролики, фильмы, рассказывающие правду о Второй мировой войне.

Самые громкие и неправдивые мифы о Второй мировой войне, которую придумала русская пропаганда – это разделение: Вторая мировая и Великая отечественная война.

— Второй миф – миф об освобождении. Советский союз освободил Европу. Действительно, нацисты были изгнаны, но они никого не освободили. Половина Европы осталась под большевистской оккупацией.

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